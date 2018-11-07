2018 Yağlı Güreşlerine Döşemealtı Belediyesi Başpehlivanları damga vurdu

Tarihi Elmalı ve Kırkpınar güreşlerini altın kemer ile taçlandıran Döşemealtı Belediyesi'nin güreşçileri 24'ü birincilik 83'ü ikincilik ve üçüncülük olmak üzere toplam da 107 kez kürsü yaptı.

Döşemealtı Belediyesi Güreş Takımı Başpehlivanları 2018 yılı güreş sezonunda tarihe geçti. 657'nci Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde Döşemealtı Belediyesinin iki Başpehlivanı birincilik ve üçüncülük kürsüsünde yer alırken, 666. Tarihi Elmalı güreşlerini tam 6 yıl üst üste kazanarak kırılması güç bir rekora imza atan Orhan Okulu, er meydanlarının efsaneleri arasında yer aldı. Döşemealtı Belediyesi'nin güreş takımı 2018 yılında en fazla altın kemer kazanan 3 başpehlivanı ile Türkiye'nin en iyi ilk 10 pehlivanı arasında yer aldı.

Başpehlivanlar Orhan Okulu, Hüseyin Gümüşalan, İsmail Koç ve Ali Altun Döşemealtı Belediyesi kispetiyle çıktığı dualı çayırlarda tam 24 kez birincilik elde ederek kürsünün en üst basamağında yer alırken 83 kez de ikinci ve üçüncülük kazanarak büyük başarı elde ettiler. İlçenin adını tüm yurtta duyurmayı başaran Başpehlivanlar yeni sezon hazırlıklarına önümüzdeki haftalarda başlayacak.

İlçe tarihinin en büyük sportif başarılarına imza atan Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımı Başpehlivanlarından Orhan Okulu bu yıl katıldığı turnuvalarda 15 birincilik 37 kez de ikinci ve üçüncülük alarak zirveye yerleşti.

Döşemealtı Belediyesinin 2 Başpehlivanı Kırkpınar kürsüsünde yer alırken Hüseyin Gümüşalan bu sezon 6 birincilik, 23 kez de ikinci ve üçüncülük kazandı. 3 birincilik 18 kez de ikinci ve üçüncülük kazanan İsmail Koç'da en başarılı 10 Başpehlivan arasına girerken Başpehlivan Ali Altun 5 kez ikinci ve üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı.

Yılın en başarılı güreşçisi olan Orhan Okulu, Kumluca Yağlı Güreşleri, Çanakkale Çardak Yağlı Güreşleri ile Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri ve Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşlerini 3 yıl üst üste kazandığı için 4 ayrı organizasyonda Ebedi Altın Kemerin' sahibi olmuştu. Bu yıl 666'ncısı yapılan Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşlerini üst üste 6 defa kazanarak tarihi başarı elde eden Okulu üst üste ikinci kez aldığı Ebedi kemerle altın kemer sayısını 5'e çıkardı.

Son 4 yıldır Ata sporu yağlı güreşlerde Döşemealtı İlçesi'nin altın çağını yaşadığını söyleyen Belediye Başkanı Turgay Genç, “Spora ve sporcuya verdiğimiz değer neticesinde elde ettiğimiz başarılar gurur verici. Her alanda olduğu gibi amatör sporda da ilçemiz de ilkleri yaptık. Ata sporumuzu sahip çıktık ve Döşemealtı tarihinde ilk kez Kırkpınar Başpehlivanlığını kazandık. Bütün bunlar inanarak, çalışarak ve destekleyerek olabiliyor” dedi.