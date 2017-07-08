21. Barış Suyu Festivali başladı

Manavgat Barış Suyu, Kültür, Sanat, Turizm ve Gençlik Festivali, Atatürk Kültür Merkezi’ndeki sergiler, çocuk etkinlikleri, Festival Korteji ve Manavgat Irmağı’ndaki su gösterileri ile başladı.

Kentteki turizm canlılığını artırmak, esnafa katkıda bulunmak ve insanların bir nebze de olsa rahatlayabilmesi amacıyla 21’incisi düzenlenen Barış Suyu Festivali’nin ilk gününe Manavgat halkı büyük ilgi gösterdi. Festival etkinlikleri Saat 15.00’de Atatürk Kültür Merkezi’ndeki Hobi Kursları Sergisi, Resim Sergisi ve Atölye Çalışmaları, El Emeği Alın Teri Sergileri, Tevfik Köymen’in “Dünden Bugüne Fotoğraflarla Manavgat” Sergisi’nin yanı sıra AKM meydanındaki çocuk etkinlikleri ile başladı. 3 gün boyunca devam edecek programları ve çocuklar için düzenlenen Kenya akrobasi sirki, şişme oyun gruplarını kapsayan etkinlikler, büyük ilgi gördü.

Manavgat Irmağı’nda su gösterileri

Gün içinde akşamüstü Saat 18.30’da ise Manavgat Irmağı’nda düzenlenen Su Gösterileri tüm Manavgat halkını, ırmak kenarlarına çekti. Su gösterileri kapsamında Fly Board, Jetski Takımı’nın korteji ve sürat motorlarının gösterileri Manavgat Irmağı üzerinde yapıldı. Su gösterilerini Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kalabalık bir halk topluluğu de izledi. Vatandaşlar birbirinden heyecanlı nefes kesen gösterileri cep telefonları ve kameralarıyla ölümsüzleştirmeye çalıştı.

Nefes kesen şov

Türkiye, Asya, Afrika, Avrupa ve Balkan şampiyonluklarının yanı sıra dünya beşinciliğini de elinde bulunduran Ali Komşusu’nun su jeti (flyboard) ile suda yaptığı figürler dakikalarca alkışlandı. Ali Komşusu, finalde sudan yaklaşık 20 metre yükselerek izleyicileri Türk Bayrağı ile selamladı. Ali Komşusu’nun performansı herkesin beğenisini topladı. Bu tip organizasyonların Manavgat’ta sıkça yapılmasını arzu ettiklerini belirten vatandaşlar, Başkan Şükrü Sözen’e teşekkür ettiler.

Festival kortejine büyük ilgi

Manavgat Barış Suyu Festivali’nin renkli korteji ise Saat 19.00’da Cumhuriyet Meydanı’ndan kalabalık bir grubun yürüyüşü ile başladı. Animasyon ekipleri, eğlenceli şovlar, akrobatlar ve Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen önderliğinde Atatürk ve Fevzipaşa Caddelerinde ilerleyen kortej, Manavgat halkından büyük ilgi gördü. Kortej geçişinde Başkan Sözen, halkı selamladı. Festival etkinlikleri kapsamında bu akşam Saat 20.00’de Yüksek Sadakat grubu ve 22.00’de ünlü sanatçı Funda Arar Atatürk Kültür Merkezi önünde konser verecek.