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09 Temmuz 2017 11:45

21. Barış Suyu Festivali’nde Kıraç ve Pamela rüzgarı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bu 21’cisi düzenlenen Barış Suyu Kültür, Sanat, Turizm ve Gençlik Festivali kapsamında Pamela ve Kıraç sahne aldı.

21. Barış Suyu Festivali’nde Kıraç ve Pamela rüzgarı

09 Temmuz 2017 11:45


Türkiye’nin sevilen mankenlerinden Deniz Akkaya’nın sunuculuğunu üstlendiği Manavgat 21.Barış Suyu Kültür, Sanat, Turizm ve Gençlik Festivalinin ikinci gününde ilk olarak sahne alan Pamela, dansları ve şarkıları ile alanı dolduranlara unutulmaz bir gece yaşattı.


Daha sonra sahneye kurulan kürsüden bir konuşma yapan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen festivallerin şehre büyük katkı sağladığını ifade etti. Sanatçılara teşekkür eden Sözen, Pamela ve Kıraç’a bir plaket verdi.


Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in konuşmasının ardından Havai Fişek gösterisi yapıldı. Havai fişek gösterisinin ardından sahne alan Kıraç’a ilgi oldukça büyüktü. Ellerinde pankartlar ile sevgi gösterisinde bulunan Manavgat halkı, Festivalin ikinci gününde de müziğe ve eğlenceye doydu.




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