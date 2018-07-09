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09 Temmuz 2018 15:27

21 gündür haber alınamayan kadın başka ilde bulundu

Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşayan ve kendisinden 21 gündür haber alınamayan kadının şiddetli geçimsizlik nedeniyle evden ayrılarak başka bir ile yerleştiği ortaya çıktı.

21 gündür haber alınamayan kadın başka ilde bulundu

09 Temmuz 2018 15:27


Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi’nde yaşayan Mustafa ile çocukları Yaşar (7), Zeliha (11), Hacer (12) ve Seyhan K. (14), iş yerine gitmek için evden çıkan anneleri 33 yaşındaki Hadiye K.’dan 18 Haziran’dan bu yana haber alamadı. Eşi Mustafa K. ve annesi Sultan Kaya, Hadiye K.’nın bulunması için polise başvurdu. Olayla ilgili araştırmasını derinleştiren Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada Hadiye K.’nın başka bir ile yerleştiğini tespit etti. Hadiye K. polis ekiplerine verdiği ifadede, eşi ile aralarında şiddetli geçimsizlik olduğunu, boşanmak istediğini ancak eşinin kabul etmediğini ve herhangi bir kaçırılma olayının olmadığını, kendi rızası ile evden ayrıldığını beyan etti.




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