Manavgat Barış Suyu Kültür, Turizm, Sanat ve Gençlik Festivali 3. gününde de tüm coşkusuyla devam etti.

Barış Suyu Festivali’nin 3. günü Cumhuriyet Meydanı’ndaki Festival Köyü ile başladı. Festival Köyü’nde atölye etkinlikleri, sanat stantları ve workshoplar, oyunlar, turnuvalar, retro yarışmalar, sumo güreşi, zumba show gibi etkinliklerin yanı sıra bez boyama etkinlikleri de gerçekleşti.

Festivalin ana sahne konserleri ise Atatürk Kültür Merkezi (AKM) meydanında devam etti. Festivalin 3. gününde ilk olarak Yüksek Sadakat grubu verdikleri konserle Manavgat’ta Türkçe Rock rüzgarı estirdi. Yüksek Sadakat konserinin ardından Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat halkına hitap etti.

"Birlik beraberlik vurgusu"

Adını tertemiz, denizi, ırmağı ve şelalesinden alan, özünde dostluk, barış ve sevgiyi barındıran festivalin 22 yıldır, azimle, kararlılıkla, ara vermeden devam ettiğini dile getiren Sözen, " Bu festival sizlerin; hoşgörüye, birlik ve beraberliğe olan inancınızla bugünlere geldi. Siz yürekli, çağdaş, Atatürkçü, aydın hemşerilerimle her şartta ve her koşulda her zaman beraberce yürüyoruz. Manavgat halkı olarak, bir bütünüz.Tek yüreğiz. Çünkü hepimizin içinde aynı. Manavgat sevgisi, aşkı var. Manavgat demek, Atatürk demektir, Cumhuriyet demektir. Manavgat demek, özgürlük ve demokrasi demektir. Manavgat demek, kadın-erkek eşitliği demektir. Genç demektir, çocuk demektir. Şairlerin, bestekarların güzelliği karşısında adına şiirler yazdığı, besteler yaptığı kenttir. Manavgat demek,Türkiye demektir, Dünya demektir. Bu birlik ve beraberliğimizle tüm Türkiye’ye örnek olduğumuz inancındayım. Barışı, sevgiyi, hoşgörüyü anlatma fırsatını bulduğumuz festivallerimizin daha nice yıllar, bizi birbirimize bağlamaya devam etmesini temenni ediyor, sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."dedi.

"Belediyelerin görevi insanları mutlu etmek"

Türkiye’de insanların yüzünü güldürmenin zorlaştığını savunan Başkan Sözeni " Ekonominin gidişatı ortada. Emperyalist ülkelerin baskısı üzerimizde.Turizmci, esnaf,emekli, kadın, genç, öğrenci, işçi herkes gülmeyi unutmuş.İnsanlarımız, gününü zor geçiriyor. En çok da kadınlarımız ve çocuklarımıza yapılan istismarlara üzülüyoruz. Vicdanlar nereye gitti? Duyduklarımız içimizi acıtıyor. Yüreğimiz burkuluyor. Çocuklarımızı sokağa çıkarmaya korkar olduk. Bu olanlar adalet eksikliğinden midir? Ya da İnsanların adalete olan güvensizliğinden midir? Bilinmez.Her gün bir yerlerde istismara uğrayan, öldürülen bir çocuğumuzun ya da kadınımızın olduğunu görmek, bilmek istemiyoruz. Biz Türkiye’mizde bu zor şartlarında kendi bölgemizde üzerimize düşeni yapmaya, bu acıları bir nebze olsun azaltmaya gayret ediyoruz. Belediyelerin görevi insana dokunmak, toplumu mutlu etmektir.İnsanlarımızı mutlu etmenin yollarını arıyoruz."ifadelerine yer verdi.

"İrem Derici konseri

Başkan Sözen’in konuşmasının ardından ünlü sanatçı İrem Derici, Manavgatlılarla buluştu. İrem Dericiyi izlemeye gelen on binlerce vatandaş gece yarısına kadar Derici’nin şarkılarıyla ve danslarıyla coştu. Derici, Manavgat’taki muhteşem kalabalığı ve coşkuyu “Ben böyle bir kalabalık ve coşkuyu bir arada görmedim” diyerek ifade etti. Konser sonunda Başkan Sözen, İrem Derici’ye teşekkür çiçeği takdim etti.

Konserler

Manavgat Barış Suyu Festivali programı bugün şöyle devam edecek; “Festivalin son günü 12 Ağustos 2018 Pazar günü saat 20.00’de Jehan Barbur ile saat 21.30’da Serdar Ortaç vatandaşlarla buluşacak. Ayrıca Festival Köyü etkinlikleri de saat 20.00’ye kadar devam edecek.