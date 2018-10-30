23 yıllık kaçış, kimlik kontrolünde son buldu

Kastamonu'da, 17 yaşındayken ailesiyle yaşadığı tartışma sonrası evden ayrılan ve 23 yıldır ailesinin her yerde aradığı Serdar Kütük, Antalya'da polisin kimlik kontrolünde bulundu. Kardeşi Recep Kütük tarafından alınan ağabey İstanbul'a ailesinin yanına götürüldü.

Kastamonu'da yaşayan Ali ve Sultan Kütük, çocuklarından 40 yaşındaki Serdar Kütük, 17 yaşındayken, 23 yıl önce aile içinde yaşanan bir tartışma sonrası kimseye haber vermeden Antalya'ya yerleşti.

Burada hamallık yaparak geçimini sağlayan Serdar Kütük, ailesinden kimseyle iletişim kurmadı. Kütük ailesi, oğullarını her yerde aramaya devam etti. Serdar Kütük'ü bulmak için emniyete başvurup, kayıp ilanları veren aile bir sonuca ulaşabilmek için televizyon programlarına dahi çıktı.

"Kimlik kontrolünde yakalandı"

28 Ekim gecesi Kepez ilçesinde kimlik kontrolü yapan Yunus Timleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişi, adının Serdar Kütük olduğunu bildirdi. Kütük'ün kimliğini teyit etmek isteyen polis, Serdar Kütük'ün kardeşi Recep Kütük ile telefonda konuştu. Polis ekipleri, ailesinin 23 yıldır 40 yaşındaki Serdar Kütük'ten haber alamadığını öğrendi.

"İlk uçakla geldi"

Recep Kütük polislerden, ağabeyini 23 yıldır aradıklarını ve kendilerine yardımcı olmalarını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri, Serdar Kütük'ü polis merkezine götürdü. İlk uçakla Antalya'ya gelen Recep Kütük, polis merkezindeki ağabeyine sımsıkı sarıldı. Küçük yaşta birbirlerinden ayrılan iki kardeş polis merkezinin bahçesine sohbet etti.

Polis merkezindeki işlemlerin ardından Serdar Kütük, kardeşi Recep Kütük ile birlikte İstanbul'da bulunan ailesinin yanına gitti.