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21 Haziran 2018 14:26

23 yıllık potre fotoğrafları bu sergide olacak

Antalya’da 23 yıldır fotoğrafçılık sektöründen hizmet veren Yılmaz Çamkesen tarafından farklı zamanlarda oluşturulan fotoğraflar “Hayata Bıraktığı İzler" portre fotoğraf sergisiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

23 yıllık potre fotoğrafları bu sergide olacak

21 Haziran 2018 14:26


Antalya’da 1995 yılında mesleğe fotoğrafçılık alanında başlayan Yılmaz Çamkesen, başta portre olmak üzere, reklam, moda gibi birçok branşta çalışmaları bulundu. Portre fotoğraflarında kendine özgü bakış açısı ile fark oluşturan Çamkesen, birçok tanınmış simanın tercih ettiği portre fotoğrafçısı olarak biliniyor. Yılmaz Çamkesen, mesleki hayatında farklı zamanlarda oluşturduğu eserlerini 26 hazirandan başlayıp 15 temmuza kadar devam edecek olan ‘’Işığın Hayata Bıraktığı İzler‘’ adlı kişisel portre fotoğraf sergisiyle sanat severlerin beğenisine sunacak. Antalya Agora AVM’de gerçekleşecek olan sergi, yirmi gün süreyle ziyaretçilere açık olacak.




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