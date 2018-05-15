24 Haziran’da engellilere seyyar sandık müjdesi

24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri, seçim süreci, oy verme günü ve oyların sayımı ile güvenliği konularında alınacak tedbirler ve görevleri Vali Münir Karaloğlu Başkanlığında yapılan toplantıda masaya yatırıldı. Toplantıya, vali yardımcıları, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mesut Görücü ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız ve ilgili birimlerin amirleri katıldı.

Bu seçimin bazı ilkleri içerisinde barındırdığı için diğer seçimlere göre daha önemli olduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, “Geçtiğimiz 16 Nisan’da Anayasa Referandumu’yla Türkiye’de hükümet sistemini değiştirdik. Anayasa’ya konan geçici bir maddeyle seçimlerin yenilenmesine kadar parlamenter sistemin devam edeceğini de öngörmüştü. Şimdi ilk defa Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine dönük bir seçimi beraber yapıyoruz. Aynı gün yine ilk defa aynı gün hem Cumhurbaşkanımızı hem de parlamenter üyelerimizi aynı gün seçeceğiz” dedi.

Engellilere seyyar sandık

Türkiye’nin yasal ittifakları yaşayacağını söyleyen Vali Karaloğlu, bir partinin amblemli bayrağı altında iş birliği yapabildiklerini ancak yasal ittifak olarak partililerin parti amblemleriyle birleşerek bir grup oluşturulmasının yasal olarak ilk defa bu seçimde uygulanmış olacağını kaydetti. Yatağa bağımlı olan engelliler için seyyar sandık uygulaması gerçekleştirileceğini vurgulayan Karaloğlu, bu sayede seçimin engelli vatandaşların ayağına gitmiş olacağını söyledi.

3 aşamalı uygulama

Seçim öncesi, seçim günü ve sandıklar açıldıktan sonra alacakları önlemler olduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, “Tahminen 1 milyon 677 bin seçmen sayısı olacak. Daha önceki seçimde, 4 bin 508 sandığımız vardı. Yine aynı seviyelerde olacağını tahmin ediyoruz. Bizim görevimiz, propaganda döneminde her siyasi partinin, kendi düşüncesini seçmene aktarması için gereken ortamı oluşturmak. Siyasi partilerimiz seçmeniyle buluşacak. Vatandaşın hiçbir baskı altında kalmadan kendi görüşünü sandığa aktarmasını sağlamakta bizim görevimiz. Seçim öncesi gerekli olan tüm tedbirleri almış durumdayız. Seçim günü, içki satılması ve içki servisi yapan umuma açık yerler o gün içki satmayacak. Ruhsatı olsa dahi kimse silah taşıyamayacak. Alkollü eğlence merkezleri kapalı olacak. Kişiler, 18.00’den sonrasına düğününü koyabilirse, düğün yapabilecek. 18.00’e kadar radyolar dahil olmak üzere seçim açıklamak ya da tahmin yapmak yasak olacak. Bu yıl sandık sayımının uzayacağını düşünüyoruz. Birkaç işlem art arda yapılacağı için, bu yılki seçim sonuçları Referandum’a göre daha geç açıklanabilir. Sandıklar açıldıktan sonra güvenli bir şekilde YSK’ya teslim edeceğiz. Her sandık başında rütbeli bir arkadaşım var. Gereksiz ve basit hatalar nedeniyle bir tartışma olmasını istemiyoruz. Kaybedenler ve kazananlar olacak. Herkesin seçim sonuçlarını demokratik bir şekilde karşılamasını bekliyoruz. Kazananların kazanma duygusunu abartmamasını, kaybedenlerinse kaybetme duygusunu çok yaşamadan olgunlukla karşılamalarını bekliyoruz” diye konuştu.

“Turizm, seçimden etkilenmeyecek”

Antalya’da seçimlerde çıkan olaylara bakıldığında, çok fazla sorun yaşanmadığını belirten Antalya Valisi Karaloğlu, “Antalya bu seçimde de demokratik olarak karşılayacak ve sorun yaşamadan bu süreci de atlatacağımıza inanıyorum. 4 bin 500 sandıkta 5 bin 500 civarında emniyet ve jandarmadan güvenlik vardı. Bu seçimde de 5 bin 500 civarında olur diye tahmin ediyoruz. Ancak daha net bir rakam değil. 24 Haziran, turistin en yoğun olduğu dönem oluyor. Siyasi partililerimiz çalışmalarını yapacaklar. Şehirdeki mevcut kalabalık durum, siyasileri de zorlayacak olan bir durum. YSK nerede ne yapılacağı ile ilgili belli kurulları var. Turizmin, seçimden olumsuz etkilemeyeceğini düşünüyoruz” dedi.