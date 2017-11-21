25 bin adet kışlık kavun, aşeren hamile kadınları bekliyor

Ziraat Mühendisi Yahya Gencer, kışlık kavuna en çok İstanbul’dan talep geldiğini ve kışın kavunu en çok tüketenlerin kavun aşeren hamile kadınlar olduğunu söyledi.

Antalya’nın Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi’nde 35 dönümlük arazinin 13 dönümünde 25 bin adet kışlık kavun üretildi. Hasadı yapılan kışlık kavunlar toplandıktan sonra filelere koyularak aynı sera içerisinde asılıp kış için hazırlandı. İki ay boyunca sera içerisinde 5 derecelik sıcaklıkta bekleyecek olan kışlık kavunlar Ocak ayı itibariyle satışa sunulacak. Kışlık kavunun kilogramı şu an 2 TL’den satışa sunulurken, Ocak ayında satılması planlanan kavunların kilogram fiyatının 3,5-4 TL olması bekleniyor.

"Yılbaşından sonra kilogram fiyatı 3,5-4 TL’yi bulmasını bekliyoruz"

Karaöz Mahallesi’nde bulunan serada 25 bin adet kışlık kavun üretimi yapan Ziraat Mühendisi Yahya Gencer, kışlık kavuna en çok İstanbul’dan talep geldiğini ve hamile kadınların kışın en çok kavunu tüketen kesim olduğunu söyledi.

Kışlık kavunları 35 dönümlük tarlanın 13 dönümünde yetiştirdiklerini söyleyen Ziraat Mühendisi Yahya Gencer, "13 dönümde 26 bin fidemiz var. Bu fidelerden yaklaşık fide başı 2.5 kilogram verim aldık. 60 ton civarı bir üretimimiz oldu. Bunu kışın kavunun bulunmadığı dönemde satmayı düşünüyoruz. Şu anda mevcut kavunlar bitiyor. Şu an hasadı devam ediyor. Bunları nemden çürümemeleri ve raf ömürlerinin uzaması için asıyoruz Kavunun kilogram fiyatı şu anda 2 TL civarında, tabi yılbaşına doğru ve yılbaşından sonra 3.5-4 TL’leri göreceğini umuyoruz" dedi.

"Soğuk havada en az 5 derece sıcaklıkta koruyoruz"

Havaların soğumaya başlamasıyla sera içerisinde yer alan sobaları yaktıklarını ifade eden Gencer, "Dönem geldiği zaman sobaları yakıyoruz ve mahsulleri koruyoruz. En aşağı 5 derecede kalması gerekiyor. Onun aşağısında kavunlarımız zarar görebilir" diye konuştu.

Yetiştirdikleri kavunların iç piyasanın talebini karşıladığını ancak talep olması halinde yurt dışına da gönderebileceklerini ifade eden Yahya Gencer, "Belki 13 dönüm arazide bunu yapan sadece biziz. Diğer çiftçi arkadaşlar 3-5 dönüm yapıyordur. Bulunmadığı dönemde İstanbul’a göndermek için yaptık ama talep olursa ve öyle bir pazar oluşursa ihracata da yönelinebilir" ifadelerini kullandı.

"İlk hedefimiz kavun aşeren hamile kadınlar"

İstanbul dışında başka illerden de kışlık kavuna talep olduğunu dile getiren Ziraat Mühendisi Yahya Gencer, kışlık kavunlarda ilk hedeflerinin kavun aşeren hamile kadınlar olduğunu belirterek "Hamile kadınların bazen mevsim dışı istekleri oluyor. En çok da kavun aşeriyorlar. İlk hedefimiz onlar ama bunun dışında kışın kavun yemek ayrı bir tattır" dedi.