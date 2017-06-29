25 TL’ye otomobil şansı

Antalya Tanıtım A.Ş’nin organize ettiği, Antalya Shopping Days (Antalya Alışveriş Günleri) ATSO ana sponsorluğunda, Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, ilçe ticaret odaları ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle 07 Temmuz-22 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. ’Şehirde Alışveriş Var’ sloganıyla ATSO Toplantı Salonunda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Antalya Tanıtım A.Ş. Başkanı Yusuf Hacısüleyman, bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek Antalya Shopping Days ile Antalya’nın ticaret hayatına renk getirmeyi planladıklarını söyledi.

"Kredi kartı ile alışveriş"

Organizasyonun tüm Antalya’yı kapsayacağını ifade eden Hacısüleyman, "Geçtiğimiz sene olduğu gibi Gazipaşa’dan Kaş’a kadar bütün ilçelerimiz bu organizasyon içinde yer alacaktır. Antalya Alışveriş Günleri kapsamında yapılacak olan hediye çekilişine, 18 bankanın kredi ve banka kartı sahipleri katılacaktır. Yapacağımız çekilişlerde herhangi bir katılım veya başvuru şartı bulunmamaktadır. Geçtiğimiz sene başarıyla gerçekleştirdiğimiz, bu yıl ise ikincisini düzenlediğimiz bu organizasyonun şehrimize hayırlı uğurlu olmasını dilerken, destek veren tüm kuruluşlara da ayrıca teşekkür ederiz" dedi.

Hacısüleyman, 77 gün sürecek etkinlik kapsamında alışveriş yapan tüketicilerin kredi ve banka kartlarıyla yaptıkları her 25 TL’lik harcamada çekiliş hakkı kazanacağını kaydetti.

Banka kartlarıyla 25 TL’lik harcama yapanların herhangi bir başvuruya gerek kalmadan çekilişe katılabileceğini dile getiren Hacısüleyman, "Akaryakıt, vergi, harç, ceza ödemeleri, sigara ve alkollü ürün alımları için yapılan ödemeler kampanyaya dahil olmayacak. Organizasyon süresince yapılan harcamalar sonucunda şanslı katılımcılara 7 otomobil, 7 televizyon, 7 tablet, 77 bisiklet, 777 basketbol topu hediye edilecek" dedi.

700 bin TL değerinde hediye vereceklerini ifade eden Hacısüleyman, bu yıl yaklaşık 4 milyar civarında bir ticari hacim beklediklerini vurguladı.

"Amacımız bu festivali uluslararası bir festival yapabilmektir"

ATSO Başkanı Davut Çetin, 77 gün sürecek festivalle Antalya’nın tamamını kapsayacak en güzel vitrin yarışmasını da yaptıklarını kaydetti. Amaçlarının Antalya’nın ticari ve sosyal hayatına biraz daha hareket kazandırmak olduğunun altını çizen Çetin, "Festivalle şehir merkezindeki ticari hayatı canlandırmayı düşündük, bunu yaparken de ATSO üyesi, ESOB üyesi diye ayırmadık, cadde esnafı diye ayırmadık, kredi kartıyla 25 TL’lik alışveriş yapan herkese çekiliş numarası verdik. Tüm ili kapsayan bir alışveriş festivalidir" diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl festivali esnafın fazla sahiplenmediğinden yakınan Çetin, "Küçük esnaf, çarşıda ticaret yapanlardan ciddi destek alamadık. Festival ATSO’nun değildir. Antalya’nın alışveriş festivalidir. Herkesin buna destek vermesi gerekiyor. Her yıl gelişecek bir festival. Amacımız bu festivali uluslararası bir festival yapabilmektir" dedi.

Vitrin yarışması

Festival kapsamındaki vitrin yarışmasından da bahseden Çetin, "Vitrin yarışmasını yaparken Antalya’nın kentsel estetiğini gösteren en önemli unsurlardan biri vitrinlerdir. Bizim artık tabela ve vitrinlere önem vermemiz gerektiğini düşünerek, vitrin yarışması düzenledik. Vitrinler bulunduğu caddenin ticaret hayatına büyük katkı sağlıyor. Yarışmada birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin 500 TL, üçüncüye 5 bin TL ve iki mansiyon ödülümüz var" diye konuştu.

Festivalin başarısı için herkesin sahiplenmesi gerektiğini vurgulayan Çetin, dernek ve bölge esnafının birer etkinlik yapması halinde çok daha güzel bir festival yaşayacaklarını vurguladı.

"Habersiz kazandılar"

Geçtiğimiz yıl otomobil kazananların çekilişe girdiğinden haberi olmadığını hatırlatan Çetin, "Ne de festivalden haberi var. Hiçbir bilgileri olmadan otomobil sahibi oldular. Kredi kartlarının alışveriş yaptıkları için" dedi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş ise her yıl daha büyük katılımlı bir festival düzenlediklerini belirterek, Manavgat’ta festivalin tanıtımı için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Toplantıya, Antalya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Halil Bülbül, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Kavukcu da katıldı.