25. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başladı

Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 1842 yıllık tarihi Aspendos Antik Tiyatro’da Pucci’nin en sevilen operası ’Turandot’ ile başladı. Festivale katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Biz 2019 ve sonrası pazarlama stratejisinin arterleri olarak Türkiye’nin kültür, arkeolojik ve sanat değerlerini ön plana çıkarmayı düşünüyoruz. Özellikle arkeoloji konusunda dünyada rakipsiz değerlerimiz var. Bunların sayılarını artırıp dünyayla paylaşmak istiyoruz” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi tarafından düzenlenen ve kültür turizmine önemli katkılar sunan “Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali" Aspendos Antik Tiyatro’sunda başladı. Festivale Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ve çok sayıda sanatsever katıldı. Pucci’nin en sevilen operası ’Turandot’ ile başlayan festivalde, yaklaşık 15 bin sanatsever antik tiyatro alanını doldurdu. Sahne performansında, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan da rol aldı. Karahan’ın ve ekibin performansı uzun süre alkış aldı. Festivalde ayrıca 25’inci yıl dolayısıyla özel gösteriler de sergilendi. Yaklaşık 2 saat süren gösterilere yerli ve yabancı izleyiciler büyük ilgi gösterdi.

“Arkeoloji konusunda dünyada rakipsiz değerlerimiz var”

Sahnedeki sanatçıların çok iyi bir performans sergilediğini belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, antik kentte atmosferin çok uygun olduğunu dile getirdi. Opera ve balenin önemine dikkat çeken Bakan Ersoy, “Sanat, kültür ve arkeolojik değerlerimizin hepsi önemli. Biz 2019 ve sonrası pazarlama stratejisinin arterleri olarak Türkiye’nin kültür, arkeolojik ve sanat değerlerini ön plana çıkarmayı düşünüyoruz. Özellikle arkeoloji konusunda dünyada rakipsiz değerlerimiz var. Bunların sayılarını artırıp dünyayla paylaşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.