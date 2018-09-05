Diğer
Kategoriler
05 Eylül 2018 00:43

25. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başladı

25.

25. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başladı

05 Eylül 2018 00:43

Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 1842 yıllık tarihi Aspendos Antik Tiyatro’da Pucci’nin en sevilen operası ’Turandot’ ile başladı. Festivale katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Biz 2019 ve sonrası pazarlama stratejisinin arterleri olarak Türkiye’nin kültür, arkeolojik ve sanat değerlerini ön plana çıkarmayı düşünüyoruz. Özellikle arkeoloji konusunda dünyada rakipsiz değerlerimiz var. Bunların sayılarını artırıp dünyayla paylaşmak istiyoruz” dedi.


Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi tarafından düzenlenen ve kültür turizmine önemli katkılar sunan “Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali" Aspendos Antik Tiyatro’sunda başladı. Festivale Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ve çok sayıda sanatsever katıldı. Pucci’nin en sevilen operası ’Turandot’ ile başlayan festivalde, yaklaşık 15 bin sanatsever antik tiyatro alanını doldurdu. Sahne performansında, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan da rol aldı. Karahan’ın ve ekibin performansı uzun süre alkış aldı. Festivalde ayrıca 25’inci yıl dolayısıyla özel gösteriler de sergilendi. Yaklaşık 2 saat süren gösterilere yerli ve yabancı izleyiciler büyük ilgi gösterdi.



“Arkeoloji konusunda dünyada rakipsiz değerlerimiz var”


Sahnedeki sanatçıların çok iyi bir performans sergilediğini belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, antik kentte atmosferin çok uygun olduğunu dile getirdi. Opera ve balenin önemine dikkat çeken Bakan Ersoy, “Sanat, kültür ve arkeolojik değerlerimizin hepsi önemli. Biz 2019 ve sonrası pazarlama stratejisinin arterleri olarak Türkiye’nin kültür, arkeolojik ve sanat değerlerini ön plana çıkarmayı düşünüyoruz. Özellikle arkeoloji konusunda dünyada rakipsiz değerlerimiz var. Bunların sayılarını artırıp dünyayla paylaşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç