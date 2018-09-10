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26 ekip, 6 noktada kuş uçurmadı

Antalya’da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamalarda aranan 2 kişi yakalandı, 42 araç sahibin 22 bin TL cezai işlem uygulandı.

Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamalarda aranan 2 kişi yakalandı, 42 araç sahibin 22 bin TL cezai işlem uygulandı.


Antalya'da kamu düzeninin sağlanması, genel sağlık, genel ahlak ve başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması ve bulundurulması yasak olan eşyanın tespiti ile ilimizde farklı tarihlerde meydana gelen, şahsa ve mala karşı işlenen suçların faillerini, aranan şahısları yakalamak ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik uygulama gerçekleştirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan ve “Duman” (Akdeniz Huzur) ismi verilen uygulamaya 6 noktada 26 ekip ve 71 personel katıldı. 338 kişinin sorgulandığı uygulamada aranan 2 kişi yakalandı. Ekipler ayrıca yaptığı 126 araç sorgusu sonunda da 3 aracı trafikten men ederken 42 araç sahibine 22 bin 268 TL para cezası uyguladı.

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