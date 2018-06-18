26 yaşındaki gençten 2 gündür haber alınamıyor

Mustafa Şahan’ın bir arkadaşıyla birlikte pazarcılık yaptığını belirten yakınları “Mustafa Bayramın 2. günü saat 14.00-15.00 arası Belek’ten Manavgat’a geldi. Akşamüstü kendisini ırmak kenarında görenler olmuş. Biz beraber pazarcılık yaptığı arkadaşıyla birlikte olduğunu düşünüyorduk.Arkadaşı bizi arayıp Mustafayı sorunca onunla birlikte olmadığını anladık. Mustafa 07 LHA 26 plakalı otomobiliyle birlikte ortadan kayboldu. Telefonu dün geceye kadar çalıyor ama cevap vermiyordu. Dün gece 01.00 sıralarında telefonu da çalmaz oldu. Hemen emniyete kayıp başvurusunda bulunduk. Hayatından endişe ediyoruz” şeklinde konuştular.