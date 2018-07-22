27 yaşındaki Kübra’nın en büyük hayali gerçek oldu

Kübra, yardımseverlerin de desteğiyle hayaline kavuşarak beyaz gelinlik giydi.

Serik ilçesinde bir araya gelen yardımseverler, 27 yaşındaki Kübra Gencer için günler öncesinden hazırlık yaptılar. Gencer için bir düğün salonu kiralayan ve beyaz gelinlik alan yardımseverler genç kızın en büyük hayaline kavuşmasına vesile oldular. Yardımseverler tarafından diktirilen gelinliği giyen Kübra’nın mutluluğu ise yüzünden okundu. Gencer için düğün salonu içerisinde davullu zurnalı tören düzenlendi. Törene davul ve zurna eşliğinde gelen genç kızı mahalleli alkış yağmuruna tuttu. Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Gencer törende duygusal anlar yaşadı.

Yardımseverler ve davet edilen kişilerin de katılımı ile Gencer, düğünde doyasıya eğlenerek oynadı. Düğün törenine Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık başta olmak üzere birçok davetli ve vatandaş katıldı.