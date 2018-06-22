2700 yıllık tarihi Perge’nin surları arasında ilk tenis maçı

Açılışın ardından paralimpik tenisçi Büşra Ün ile Sırp sporcu Dusan Lajovic’in arasında kısa bir maç yapıldı.

Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası’nın açılış vuruşunu gerçekleştirmek üzere Antalya’nın 17 kilometre uzağında bulunan ve 2700 yıllık geçmişe sahip tarihi Perge Antik Kenti’nde tören düzenlendi. Törene Antalya Valisi Münir Karaloğlu olmak üzere çok sayıda birim ve kurum müdürü katıldı. Turnuvanın başlangıç vuruşu ise Perge içerisinde kurulan mini tenis sahasında paralimpik tenisçi Büşra Ün tarafından yapıldı. Açılışın ardından paralimpik tenisçi Büşra Ün ile Sırp sporcu Dusan Lajovic’in arasında kısa bir maç yapıldı. Maçın ardından Antalya Valisi Münir Karaloğlu da tenis oynadı.

"Perge Yılı" olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor

Paralimpik tenisçi Büşra Ün ve turnuvada ana tabloda mücadele edecek Sırp sporcu Dusan Lajovic’in karşılaşacağı gösteri maçı, bu yıl Antalya’da "Perge Yılı" olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Organizasyon şirketinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de çim kortta düzenlenen ilk ATP turnuvası olma özelliğini taşıyan Antalya Open bu yıl Türk Hava Yollarının isim sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Turkish Airlines Antalya Open, 24-30 Haziran tarihlerinde, 28 ana tablo, 32 eleme ve 16’sı çiftlerde olmak üzere dünyanın en başarılı tenisçilerini Antalya Belek’te bir araya getirecek.