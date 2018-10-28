29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Akseki’de Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Akseki'de Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.
Cumhuriyet'in ilanının 95. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen törene, Gündoğmuş Kaymakam vekili ve Akseki Kaymakam vekili Murat Ekici, Akseki Belediye Başkan vekili Hakkı Uğur Gündoğdu, Jandarma Komando Tabur Komutanı Tayfun Çelikler, lçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Hulusi Mehmet Müdük, İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
Anıta Akseki Kaymakamlığı ve Belediye başkanlığı çelenkleri bırakıldı