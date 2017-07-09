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09 Temmuz 2017 13:10

2’nci Kaleiçi Old Town Festivali’nde Atatürk ve Bourghiba’ya saygı

Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği 2’nci Kaleiçi Old Town Festivali’ne katılan Sosyalist Enternasyonal Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Tunuslu Hella Ben Youssef Ourdani, “Atatürk ve onu örnek alarak Tunus’ta çağdaş cumhuriyetin temellerini atan Habib Bourghiba’nın, çağdaş ve bağımsız cumhuriyetler kurmanın dışında tarih ve kültür bilincinin yerleşmesini sağlamış büyük liderlerdir” dedi.

2’nci Kaleiçi Old Town Festivali’nde Atatürk ve Bourghiba’ya saygı

09 Temmuz 2017 13:10


Muratpaşa Belediyesi’nin bugün düzenlenecek etkinliklerle sona erecek 2’nci Kaleiçi Old Town Festivali’ne katılan Tunuslu Ourdani, Antalya’nın eski kent merkezi Kaleiçi’nde kültür, sanat ve tarihi buluşturan festivalin son derece başarılı geçtiğini söyledi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı festivalden dolayı kutlayan Ourdani,f estival süresince Muratpaşa Belediyesi hizmetlerini de inceleme şansı yakaladığını ifade etti. Ourdani, Başkan Uysal’ın belediyecilik yönetim anlayışının takdir edilecek düzeyde olduğunu söyledi.


Ourdani, çağdaş Tunus’un kurucusu Habib Bourghiba’nın, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü örnek aldığını belirterek, “Atatürk ve Bourghiba, çağdaş ve bağımsız cumhuriyetler kurmanın dışında tarih ve kültür bilincinin yerleşmesini sağlamış büyük liderlerdir” dedi.


Ourdani, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Haziran 2017’de Ankara’da başlattığı ve 24 günde İstanbul’da tamamladığı Adalet Yürüyüşü’nün ardından düzenlenecek mitinge katılmak için Antalya’dan ayrıldı.




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