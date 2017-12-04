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04 Aralık 2017 11:54

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Muratpaşa Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Engelsiz Kafe’de özel etkinlik düzenledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

04 Aralık 2017 11:54


Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi gibi engelli bireyleri çatıları altında toplayan sivil toplum kuruluşlarıyla kahvaltıda biraraya geldi.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın yurtdışı programı nedeniyle katılamadığı etkinlikte Başkanvekili İbrahim Cephaneci yer aldı. Başkanvekili Cephaneci, toplumun ayrılmaz bir parçası olan engellilerin umutlu ve geleceğe güvenle bakan imkanlara kavuşturulmasının devletin en öncelikli görevleri arasında yer aldığını söyledi.


Bununla birlikte engellilerin üretken, kendi kendine yeterli biriyleler olarak hayatlarına devam edebilmeleri için sivil toplum kuruluşlarına ve sorumluluk taşıyan her insana ayrı ayrı görevler düştüğünün altını çizen Cephaneci, “3 Aralık, engellilere karşı sorumlulukları bir kere daha hatırlamamız, neler yapabileceğimize düşünmemiz için bir vesile oluyor. Muratpaşa Belediyesi olarak sadece 3 Aralık’ta değil hayatın her aralığında sizlerin yanındayız ve olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.




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