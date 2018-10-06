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3 ay önce taşındığı evde ölü bulundu

Antalya’da yalnız yaşayan adam 3 ay önce taşındığı evinde ölü bulundu.

Antalya'da yalnız yaşayan adam 3 ay önce taşındığı evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Kepez Sütçüler Mahallesi 6486 Sokak'taki bir apartmanın zemin katında yalnız yaşayan İsmet Akkaya'dan (51) 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu komşularına bildirdi. Evin pencerelerinde sineklerin toplandığını ve kötü koku geldiğini gören komşularsa durumu 122 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Dün akşam 22.00'da ihbar üzerine olay yerine gelen polis, evde yaptığı incelemede Akkaya'nın yerde hareketsiz yattığını gördü. Eve çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucu, İsmet Akkaya'nın öldüğü tespit edildi.


Yalnız yaşadığı öğrenilen Akkaya'nın tedavi görmek için hastaneye yakın bir eve 3 ay önce taşındığı öğrenildi.


Akkaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

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