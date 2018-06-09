3. Etap Raylı Sistem Projesi’nin temeli atıldı

Etap Raylı Sistem Projesi’nin temeli atıldı. Başkan Menderes Türel, yaklaşık 700 milyon liraya mal olması beklenen projenin Antalya’nın kamu kaynakları ile yapılmış en büyük projesi olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Antalya’yı en çağdaş toplu ulaşım aracı olan raylı sistem hattıyla örmeye devam ediyor. Rekor sürede tamamlanan Meydan-Kepezaltı ilk etabı, Meydan-Aksu 2. Etabının ardından Varsak-Zerdalilik arasında olacak 3. Etap Raylı Sistem hattı ile tanışıyor. 25 kilometrelik 3. Etap Raylı Sistem Hattı Projesi’nin temeli törenle atıldı. Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, AK Parti İl Başkanı Ethem Taş, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Çavuşoğlu: “Dünyaya yetişiyorum Antalya’daki açılışlara yetişemiyorum”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Çok yoğun bir dış politika izliyoruz ama Antalya’ya geldiğimde özellikle Büyükşehir Belediyemizin ve Kepez’in yaptığı hizmetlerin temelini atmaktan ve açılışını yapmaktan başım dönüyor. Tüm dünyaya yetişiyoruz, Antalya’daki hizmetlerin açılışını yapmaya ve temelini atmaya yetişemiyoruz. Ama bundan da büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.

Türel’i kutladı

Raylı sistemin vatandaşların toplu taşıma talebini karşılayan çok önemli bir proje olduğunu belirten Çavuşoğlu şunları aktardı: “Menderes Türel ilk döneminde bunu yaptığı için çok eleştirildi. Ama şimdi herkes kullanıyor. Referandum yapıyor. Demokratik bir şekilde yüzde 90’dan fazla evet çıkıyor, destek çıkıyor. Bu da güzel bir uygulama Menderes Türel’i ayrıca tebrik ediyorum. İşte modern bir şehir böyle olur. Sizlerin desteği ile mega projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Güçlü hükümet, güçlü Türkiye, güçlü meclis sayesinde artık Türkiye’nin şaha kalkma zamanıdır.”

Türel: “Antalya hizmete açtı”

2004 yılında ilk kez göreve geldiklerinde Antalya’nın hizmete aç ve ihmal edilmiş bir şehir durumunda olduğunu anlatan Türel, “Bu şehir için yapacaklarımız var dedik. Elimizi taşın altına koyduk ve Antalya’nın hizmet yolculuğuna çıktık. Bizim vaatlerimiz bizim projelerimiz en başta siyasi rakiplerimizi çok şaşırttı. Ürküttü. Bizim ne dediğimizi anlayamadılar bile. Anlayamadıkları için bize hayalci suçlaması yaptılar. Halkımız bize güvendi ve hizmet imkanını verdi. Yola devam dedi. İşte o günlerde söylediklerimizi tek tek gerçekleştirdik. Tabiri caizse jet hızıyla çalıştık. Çalışmaya da devam edeceğiz.”

“Hizmet etmekten açılış yapmaya fırsat yok”

Birçok projeyi dünya rekorlarına imza atacak zamanda bitirdiklerinin altını çizen Başkan Türel, “İşte ikinci etap raylı sistem, ilk etap raylı sistem, hepsi dünya rekorlarında bitti. Kendi rekorlarımızı kendimiz kırıyoruz. Hizmetlerimiz saymakla bitmiyor. Gıyasettin Keyhüsrev Kavşağı Antalya’nın en büyük kavşağı. Üç ay önce hizmete girdi. Hala resmi açılışını yapmadık. İşte Kepez için Antalya’nın arka bahçesi değil ön bahçesi olacak demiştik, oldu. Yetmiyor. Türkiye’nin de ön bahçesi oluyor. İki gün önce Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi’nin temelini attık. İnşaatlar 5-6 kata gelmiş biz daha töreni yeni yapıyoruz. 8 milyar bu proje. Kepezin adeta ön bahçesi olarak Kepez Santralde bambaşka yaşam ortaya çıkacak” diye konuştu.

“Hayal kuruyorlar diyenlere en güzel cevap”

“2004 yılında raylı sistem yapacağız dediğimizde hayal kuruyorlar diyenlere bugün en güzel cevabı buradan veriyoruz” diyen Menderes Türel, “Birinci etap bitti. İkinci etap bitti. Şimdi üçüncü etap da bitecek. Dördüncüsü de yolda o da gelecek. Onu da metro olarak getireceğiz. Büyük Liman’dan Kundu’ya kadar uzanacak ve bir kolu da Varsak’tan geçen bir hat olacak. 1. Aşama raylı sistemimizi o zaman 1,5 yılda tamamlamış dünya rekoru demiştik. Ve açılışını da Sayın Cumhurbaşkanımız yapmışlardı. Benim bir yol kazası diye tanımladığım 2009 yılında seçimlerde bizi hayalcilikle suçlayan o zihniyet iş başına geldi. 1 metre raylı sistem ekleyemediler. İlk dönem 11 kavşak yaptık hamdolsun şimdi 27 tane daha ekledik onlara ama bir tane kavşak bile yapamadılar. Antalya 5 sene de 15 sene kaybetti. Ne yaptılar ne ürettiler hafızanızı hiç zorlamayın. Koskocaman bir sıfır.”

700 milyon liraya mal olacak

3. Etap Raylı Sistem Hattı Projesi’nin sözleşmesini 20 Nisan’da imzaladıklarını hatırlatan Başkan Türel, “Hızlı bir şekilde inşaatımız başladı. Varsak’tan bu tarafa doğru geliyor. Otogar kavşağında yakında çalışma başlıyor. Ve aynı zamanda Muratpaşa tarafında Meltem Kavşağı’nda da üniversite kampüsünde de çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde birkaç ay içerisinde başlayacak. 700 milyon liralık bir proje. Yeni araçlarla birlikte yaklaşık 55 kilometrelik Antalya’da entegre bir raylı sistem hattına sahip oluyoruz. Yeni alacaklarımızla birlikte araç sayımız 55’e ulaşacak. Üçüncü etabımızın toplam uzunluğu 24.9 kilometre. 38 istasyon durak olacak. 1 tanesi de yer altı istasyonu olacak.”

“Hazine garantisiz kredi itibarımızı gösteriyor”

Proje için Dünya Bankası Kuruluşu IFC‘nin ilk defa Türkiye’de Hazine garantisi olmadan belediyeye kredi imkanı tanıdığını vurgulayan Başkan Türel, “İşte Büyükşehir Belediyesi’nin itibarı budur. Belediyenin hatırına dünyanın en büyük kredi kuruluşu gereken krediyi seferber ediyor” dedi.

Sıkı pazarlık

Konuşmaların sonunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, projenin planlanandan daha kısa sürede bitirilmesi konusunda yüklenici MAKYOL İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çebi ile pazarlık yaptı. Pazarlık sonunda Mart 2019’da tamamlanması planlanan Varsak- Otogar etabının Aralık 2018’de, Haziran 2019’da tamamlanması planlanan Otogar-Üniversite etabının da Mart 2019’da hizmete sunulması sözü alındı.

İftar sofrasında 7 bin kişi oruç açtı

Temel atma törenini ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepez Belediyesi önünde iftar sofrası kurdu. 7 bin kişinin katıldığı iftar sofrasına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valili Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı Ethem Taş, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş birlikte orucunu açtı.