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07 Eylül 2018 13:39

3. kattan düştü, asma hayatını kurtardı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde oturduğu lojmanın 3.

3. kattan düştü, asma hayatını kurtardı

07 Eylül 2018 13:39

katından düşen otel çalışanı yaralandı. İşçinin düştüğü noktadaki asma ise işçinin zemine sert bir şekilde düşmesini engelledi.


Edinilen bilgiye göre, Kızılot Mahallesi’nde bir otelin SPA merkezinde çalışan Hakkı F. (18), oturduğu lojmanın 3. katından düştü. Hakkı F. şans eseri lojmanın kenarında bulunan asmaya takılarak yere sert bir şekilde düşmekten kurtuldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı genç tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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