3 kişinin öldüğü kazada sürücü tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, dün saat 15.45 sıralarında Antalya-Kemer karayolunda M.Ç. yönetimindeki 03 EV 023 plakalı minibüs yol ortasındaki bariyerlere çarparak, Osman Köse yönetimindeki içinde 18 otel çalışanının bulunduğu 07 C 82203 plakalı midibüse arkadan çarpmıştı. Kaza sonrası servis midibüsü orta refüje doğru yan bir şekilde devrilirken, minibüs ise yol kenarına savrulmuştu. Kazada otel servis midibüsünde yer alan Nuran Demircioğlu ve Saliha Aybüke olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Burcu Aslan da kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetmişti. Kazada yine servis midibüsünde yer alan 12 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından minibüs sürücüsü M.Ç. ise jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan M.Ç. ifadesinin ardından Kemer Adliyesi’ne sevk edildi.

M.Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.