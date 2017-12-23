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23 Aralık 2017 22:30

3 kişiyi öldürdüğü pompalı tüfeği 475 TL karşılığında kapısına getirtmiş

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bir restoranda işten çıkartıldığı için patronu ve 2 çalışanı öldürüp intihar eden şahsın, olayda kullandığı pompalı tüfeği kargo yoluyla sipariş ettiği, tüfeğin 475 TL karşılığında kapısına kadar gönderildiği ortaya çıktı.

3 kişiyi öldürdüğü pompalı tüfeği 475 TL karşılığında kapısına getirtmiş

23 Aralık 2017 22:30


Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi’nde çalıştığı restoranda işten çıkartılan 26 yaşındaki Sadam Korkmaz, önceki iş yeri sahibi Gani Kocabaş’yı (50), restoran çalışanı Şenol Öztaş’ı ve gıda mühendisi Gizem Ege’yi (30) pompalı tüfekle öldürmüştü. Restoranda bir süre diğer çalışanları da arayan Korkmaz, bulamayınca aynı silahla intihar emişti.



Tüfek kapıda ödemeli olarak gönderilmiş


Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, olayda kullanılan pompalı tüfeğin 14 Aralık 2017 tarihinde günü kargo yoluyla S.K’ya geldiği, İstanbul adresli bir işyerinden kapıda ödemeli olarak gönderilen tüfeğin 475 TL ödenmek suretiyle S.K. tarafından kargo şirketinden teslim alındığı bildirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile koordine kurularak yaptırılan araştırmada tüfeği gönderen kargo adresinin hayali bir adres olduğu, gönderide yazılı adreste böyle bir işyerinin bulunmadığı ortaya çıktı. Açıklamada ayrıca gönderici olarak kargo şirketinde adı kayıtlı işyeri sahibi B.A. hakkında ise 31 Mayıs 2016 tarihinde “silah ticareti” yapmak suçundan İstanbul’da işlem yapıldığı, ikametinde 8 adet ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait fişeklerin elde edildiği kaydedildi.




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