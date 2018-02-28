3 Kuşak beraber öğreniyor

Vali Münir Karaloğlu, Kepez Süleymaniye Camii Kur’an Kursu’nu ziyaret etti. 2008 yılında tek derslikle eğitim vermeye başlayan ve geçen sene yenilenen Kur’an Kursu 700 metrekarelik dev bir merkeze dönüştü. Süleymaniye Camii Kur’an Kursu iki yetişkinler, iki de çocuklar için olmak üzere 4 derslik, bir oyun odası, çocuklar ve yetişkinler için ayrı ayrı lavabolar, yemek salonları, mescid ve dinlenme salonlarıyla eğitim vermeye başladı.

100 yetişkin ve 4-6 yaş gurubunda 60 öğrencisi olan kursta sınıfları gezen Vali Karaloğlu, öğrencilerle sohbet etti.

Büyükanne Elif Bardakçı, Kızı Tuğba Bardakçı ve torunu Yağmur Su Yakar’ın aynı kursta eğitim aldığına tanıklık eden Vali Karaloğlu kursun 3 kuşağa da hitap etmesini çok anlamlı olduğunu ifade etti.

“Eğitimin yaşı yok”

Kursa büyükanne kızı ve torunu dışında 10 anne ve çocuğunun da beraber katılmasının önemli olduğunu ifade eden Karaloğlu, “Eğitimin yaşının olmadığını bir kez daha görmüş olduk. Müftülüğümüz çok güzel bir kurs hazırlamış ve vatandaşlarımızda ilgi göstermiş. Ev hanımlarımız çocuklarıyla ve torunlarıyla kurs merkezimizde eğitim görebiliyor. 4 yaşından küçük çocuklar içinse bakım ve oyun odaları var. Her şey çok güzel düşünülmüş ve yapılmış emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.

Okuma yazma kursu da açılacak

Kursta okuma yazma bilmeyenlerin olduğunu öğrenen Vali Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında, kursta okuma yazma derslerinin açılacağını söyledi.