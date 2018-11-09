30 yıl önce köye gelen öğretmen hayatlarını değiştirdi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde nar, narenciye ve örtü altı seracılık ile geçimini sürdüren Erentepe Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar yaban mersini sayesinde önemli bir gelir elde ediyor. 30 yıl önce mahalleye tayin edilen ve bugün ismini bile hatırlatmadıkları bir öğretmenin Mersin'den getirip aşıladığı ağaçlarda üretilen yaban mersini mahalle halkının meyve ve seracılıktan sonra en önemli gelir kapısı oldu.

Doğada su, gübre ve ilaç maliyeti olmadan yetişen yaban mersininin tek zorluğu hasadı oluyor. Çünkü bir kişi günde en fazla 20 kilo mersin toplayabiliyor. Pazarda 7–8 TL ye satılan yaban mersin toplayan vatandaşlar ilçe merkezinde cuma günü kurulan pazarda satıyor.

Her şey 30 yıl önce köye gelen öğretmenle başladı

Erentepe Mahallesi'ne 30 yıl önce vatandaşın ismini bile unuttuğu bir öğretmenin tayiniyle başlayan yaban mersini üretimi bugün köylünün önemli geçim kaynaklarından biri oldu. O dönemde köy olan Erentepe halkına gelir olur düşüncesiyle mahalle içinde arazi ve bahçe kenarlarında bulunan yaban mersinleri memleketi Mersin'den getirdiği aşı kalemleri ile aşılatan öğretmen sayesinde Erentepe halkı 30 yıldır yaban mersini üretimi yapıyor. Öğretmenin ardından aşılamaya devam eden mahalleliler bugün yaban mersininden önemli miktarda gelir elde ediyor.

Erentepe Mahallesi'nde yaban mersini üreten Talip Uğurlu (62) yaban mersininin köyün muhtelif yerlerinde fazlaca olduğunu ve bahçe kenarlarında yetiştiğini belirterek "Suyu, ilacı ve gübresi yok. Pazarda 7–8 TL'ye satıyoruz. Hiçbir maliyeti yok. Tek zorluğu hasadı" dedi.

Mahalle Muhtarı Ali Göçer ise "Mersin'den aşı getirip aşıladık. İlacı, suyu ve gübresi yok. Köylünün kazanç kaynağı oluyor. Sadece toplaması zor, başka zorluğu yok" dedi.

Fatma Uğurlu ise, "Öğretmen ilk aşılamayı yaptıktan sonra gelen büyüklerimiz yaban mersinlerini aşılamaya devam etmiş, biz de aşıladık. Gübresi yok, hasadı toplaması zor. Pazar harçlığı oluyor. Evimizin geçimine katsı sağlıyor. Yaparsak Allah'ın verdiği bir nimet" ifadelerini kaydetti.