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19 Eylül 2017 10:51

4 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye yardımı

Antalya Manavgat Belediyesi, 4 bin çanta ve kırtasiye dağıtımı yaptı.

4 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye yardımı

19 Eylül 2017 10:51


Manavgat Belediyesi, 2017 - 2018 eğitim yılı nedeniyle içerisinde tüm kırtasiye malzemelerinin olduğu 4 bin adet çantanın dağıtımı, öğrenim belgelerini getiren öğrenciler ve ailelerine teslim etti. Manavgat’ta ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören kız ve erkek öğrencilere yönelik olarak ayrı ayrı hazırlanan çantalar, ailelerin beğenisini topladı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ilçede Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara, imkanlar ölçüsünde hizmet götürdüklerini söyledi. Başkan Sözen, “Dağıttığımız çantaların içerisinde, öğrencilerimizin kırtasiye ihtiyacını karşılayabileceği bütün malzemeleri tedarik ettik. Kentimizde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere her konuda olduğu gibi eğitim konusunda da verdiğimiz destek aralıksız devam edecek. Çocuklarımızın yüzündeki tebessümü görmek bizler için en büyük gurur kaynağı. Bu vesile ile yeni eğitim öğretim yılının velilerimize öğrencilerimize ve eğitmenlerimize başarılar getirmesini temenni ediyorum” dedi.




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