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06 Temmuz 2018 13:55

4 çocuk annesi kadından 18 gündür haber yok

Antalya’nın Aksu İlçesi’nde yaşayan 4 çocuk annesi kadından 18 gündür haber alınamıyor.

4 çocuk annesi kadından 18 gündür haber yok

06 Temmuz 2018 13:55

Eşinin hayatından endişe eden baba Mustafa Kaçar, yetkililere seslenerek eşinden bir iz bulmalarını istedi.


Aksu Atatürk Mahallesi’nde eşi Mustafa ve Yaşar Kaçar (7), Zeliha Kaçar (11), Hacer Kaçar (12), Seyhan Kaçar (14) olmak üzere 4 çocuğu ve annesi ile birlikte yaşayan 33 yaşındaki Hadiye Kaçar, 18 Haziran günü Altınova Mahallesi’nde bulunan iş yerine gitmek üzere evinden çıktı. Hadiye Kaçar, akşam olmasına rağmen evine dönmedi. Eşi Mustafa Kaçar ve annesi Sultan Kaya kızlarını aramak için Altınova Mahallesi’nde bulunan iş merkezine gitti. Kızlarının sabah 09.00 sıralarında iş merkezi önünden bir arabaya bindirilerek götürüldüğünü öğrenen eş ve anne, polis karakoluna giderek şikayetçi oldu. 4 çocuk babası Mustafa Kaçar, iş yerinin güvenlik kameralarında eşinin zorla bir arabaya bindirilirken gördüğünü iddia etti.



“Aradan geçen 16 güne rağmen bir ize ulaşamadık"


Eşinin hayatından endişe eden baba Mustafa Kaçar ise “Aradan geçen 18 güne rağmen bir ize ulaşamadık. Ne oldu ne bitti haberimiz yok. Evde müjdeli bir haber bekliyoruz. Eşimin bir an önce bulunmasını istiyorum. Bu şekilde nasıl yaşayacağız. Şuana kadar hiçbir yerden arayan olmadı. En küçük bir izde mi bulunamadı? Kameralarda görüntüler var. Neden kimse bir şey yapmıyor” diye seslendi.




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