4. kattan düşen 2 yaşındaki bebek hastanede öldü

Edinilen bilgiye göre, olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, Ahmet ve Cemile ve eşi Ahmet Durmuş, 2 yaşındaki oğulları Mehmet Eren’i 14 yaşındaki ablası Duygu Durmuş ile evde bırakarak çalışmak için çilek yetiştirdikleri seraya gitti. Uykudan uyanan Mehmet 4’üncü kattaki evlerinin odasında açık pencereden sarktı ve dengesini kaybederek düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevredeki yakınları olayı hemen 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekibi Mehmet Eren’i ilk olarak Serik Devlet Hastanesi’ne, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Minik Mehmet doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi yapılan minik Mehmet Serik’in Dikmen Mezarlığı’nda defnedildi.