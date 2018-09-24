4 kişiyi tüfekle yaraladığı iddia edilen şüpheliler adliyeye gülerek gitti

Antalya'da bir kadının cep telefonun çalınmasının ardından çıkan kavgada 4 kişinin av tüfeğiyle yaralanması olayına karıştığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adliyeye sevk edilirken rahat tavırlarıysa dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre olay, 22 Eylül Cumartesi günü, Aksu ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, C.Ş. adlı kadının cep telefonun çalınmasının ardından çıkan kavgada, M.A, A.C., E.A., N.Ş ve A.K. av tüfeğiyle yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çeşitli hastanelere kaldırdı. Olay sonrası kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin M.Ç., H.Y., B.Ç., N.K. ve Z.E. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin yerlerini belirleyen ekipler, olaya karıştığı iddia edilen 5 şahsı gözaltına aldı. Ekipler ayrıca, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı öne sürülen tüfek ile 1 adet pompalı tüfeği ele geçirdi.

Sağlık kontrolünün ardından emniyette ifade veren şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin emniyet çıkışında gösterdikleri rahat tavırlarsa dikkat çekti.