4. Uluslararası Antalya Yörük Festivali

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Yörük Kültür ve Dayanışma Derneği’nin işbirliğiyle düzenlenen festival Antalya sokaklarında renkli görüntülere sahne oldu.

Antalya’da 3 gün boyunca yaşanacak kültür şöleni 4’ncü Uluslararası Antalya Yörük Festivali büyük bir coşkuyla başladı. Cumhuriyet Meydanı’nda Yörük Ateşi Halk Oyunları gösterisi ve yapılan göç duasının ardından Yörük göçü yapıldı. Deve kervanları, Karaalioğlu Parkı’ndaki festival alanına doğru yola çıkarken, develer üstünde geleneksel kıyafetleriyle temsili Yörük göçünü yaşattı.

Mehteran önderliğinde gerçekleşen temsili göç, Antalyalıların ve turistlerin meraklı bakışları ve güzergah boyunca oluşan kalabalığın alkışları eşliğinde Karaalioğlu Parkı’na yola çıktı. Yürüyüşe, Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi Ebru Türel, Ak Parti Antalya eski İl Başkanı Rıza Sümer, Antalya Yörükler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Duman, Kosova, Karabağ, Gürcistan, Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk, İran Yörük Dernek temsilcileri ve halk oyunları ekipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

4’üncü Uluslararası Antalya Yörük Festivali coşkusu Karaalioğlu Parkı’nda gerçekleşen etkinliklerle devam etti. Başkan Menderes Türel, 4 yıldır yakılan Yörük ateşinin artık meşaleye dönüştüğünü belirterek, “Yörüklük milliliktir. Miras değil, emanettir” dedi.

Karaalioğlu parkında devam etti

Göç duası ve temsili Yörük göçü ile başlayan festivalin ilk günü Karaalioğlu Parkı’nda düzenlenen açılış töreni ve renkli etkinliklerle sürdü. Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Milletvekilleri Gökçen Özdoğan Enç, Atay Uslu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman, YŞörük Toyu Hamdi Sarıca, 7 ülkeden yörük temsilcileri öğrencileri ve çok sayıda vatandaş Yörüklerin coşkusuna ortak oldu.

"Ecdadımızla gurur duyuyoruz"

Karaalioğlu Parkı’nda gerçekleşen festivalin açılış töreninde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Menderes Türel kardeşime ve tüm arkadaşlarıma bu geleneği devam ettirdiği için şükranlarımı sunuyorum" dedi. Yörük olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Çavuşoğlu, çocukluğunda Alanya’dan Toroslar’ın arkasına deve ve atlarla giderek 3 gün konakladıklarını anlattı. Çavuşoğlu, "Biz Yörükler olarak tarihimizle, kültürümüzle, örf ve adetimizle gurur duyuyoruz. Bugün de bu geleneğimizi yaşatmaktan, gelecek nesile, evlatlarımıza bunu aşılamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu meydanda daha önce söylemiştim. Çocukluğumda 3 yaşında, aklım yeni erdiğinde develerle, atlarla Alanya’dan çıkıp Torosların arkasında tam Konya sınırında Söbüçimen Yaylası’na gittiğimi hala yad ederim. 3 gece 4 gün. Bir tarafta koyunlar keçiler. Gittiğim her ülkede her dostuma benimle ilgili sorular sorduğu zaman bunları anlatmaktan onur duyuyorum. Biz geçmişimizle ecdadımızla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"Antalya’nın marka değeri "

Festivalin ev sahipliğini üstlenen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de, Yörük Festivali’nin Antalya’nın marka değerlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Bugün yine burada muhteşem bir gün yaşıyoruz. Körüklü çizmeleriniz, boyunlarınızı süsleyen keyfiyeleriniz, yağlıklarınız, kasketleriniz, bunun da ötesinde kendinize has rengarenk kültürünüzle Meydanımıza da festivalimize de renk kattınız. İyi ki varsınız. Sizler Antalya’ya çok yakışıyorsunuz. Omuzlarınızda koca bir tarih taşıyorsunuz ve ne mutlu ki bu tarihe sahip çıkıyor ve onu yaşatıyorsunuz. Ben de her zaman Yörük kültürünün tanınması, gelişmesi hatta bu konuda bilimsel çalışmalar yapılması için elimden gelen bütün desteği verdim, vermeye de devam edeceğim."

"Yörük ateşi meşaleye dönüştü"

Dört yıldır yaktıkları Yörük ateşinin bugün meşaleye dönüştüğünü ifade eden Başkan Türel, "4 yıl önce ‘Biz Yörük festivali yapacağız’ demiştik. Allah’a çok şükür 4 yıl önce yaktığımız yörük ateşi şimdi sizlerin de sayesinde bir meşaleye dönüştü. Bu ateşi inşallah daha da büyüteceğiz. Yörükler Derneğimize, sizlerle çok teşekkür ediyorum. Binlerce yıllık kültürünüze sahip çıktınız. Bugüne kadar kültürünüzü tüm yönleriyle yaşatmayı başardınız. Tarihimiz adına, kültürümüz adına, milli değerlerimiz adına, kardeşliğimiz adına ve şehitlerimiz adına bu kutlu yürüyüş devam edecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

" Yörüklük milliliktir "

Yüzyıllardır bu coğrafyada birçok medeniyet kurulduğuna dikkat çeken Başkan Menderes Türel, "Her medeniyet bu topraklarda yaşamanın bedelini binlerce yıldır fazlasıyla ödedi. O yüzden 1071 yılından bu yana büyük medeniyetler kuran bizlere sürekli bir bedel ödetme yaklaşımında bulunanlar elbette karşılarında güçlü bir Türkiye’yi birbirine kenetlenmiş bir millet bulmayı açıkçası hazmedemiyor. Onların bu isteğine ne mutlu ki milli bir şuurla karşılık veriyoruz. İşte Yörüklük bu şuurun hissedildiği en önemli kültürdür. Yörüklük aynı zamanda milliliktir. Yörük, milli olmayan hiçbir şeyi kanıksamaz kabul edemez.” Dedi.

" Yörük kültürü miras değil emanettir "

Başkan Türel sözlerine şöyle devam etti: “Yörükler hangi siyasi partiye sahip olursa olsun hangi görüşten olursa olsun milli meselelere adeta bir kurtuluş savaşı duygusuyla yaklaşır. Yörük kültürünü değerlendirirken onu bir miras olarak değil bir emanet olarak gördüğümüzü hep dile getiriyoruz. Çocuklarımızın bu emanetini sonsuza dek yaşatması için omuz omuza vermek durumundayız. Bizler, kültürümüze sahip çıkmanın milletimizin bekasına sahip çıkmak olduğunu biliyoruz ve hep bu bilinçle hareket ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Gidin Toros dağlarına bakın, eğer orada bir Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez’ demişti. Ne mutlu ki Toroslarda tüten o duman ülkemizin her yerinde tütüyor. Bu duman Çanakkale’de, kurtuluş savaşında, 15 Temmuz’da her zaman tüttü. Bu ocaklar asla sönmedi ve sizler var oldukça asla sönmeyecektir”

" Antalya festivaller şehri oldu "

Antalya’nın artık festivalleriyle anılan bir şehir haline geldiğine dikkat çeken Başkan Türel, "Yörük Festivalimiz de Yörük kültürünü Antalya’nın marka değerlerinden birisi yapmaya başladı. Bu vesileyle milli ve manevi değerlerimizi gelecek nesillere aktararak bizi biz yapan, bizi ayakta tutan, unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi gün yüzüne çıkarmayı çok önemli bir görev olarak kabul eden bir belediye başkanı olarak her zaman sizlerin yanınızda olduğumu bilmenizi isterim. Bu yıl da dolu dolu bir festival yapacağız. Folklor gösterileri, konserler, mehter takımı gösterisi, ata sporları gösterileriyle geleneklerimizi, kültürümüzü yaşatacağız. Yörük ateşi çevresinde birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştireceğiz. Anadolu’daki Türk-İslam Kültürünün oluşmasının en önemli aktörlerinden olan Yörüklerin yürüyüşünü, Antalya’nın yürüyüşünü, Türkiye’nin yürüyüşünü vatansever Yörük kardeşlerimiz var oldukça kimse durduramayacaktır" diye konuştu.

"Çocuklarımız için bu festivalleri yapıyoruz"

Antalya Yörükler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdullah Duman da Uluslararası Antalya Yörük Festivali’ni 4’ncü kez düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e teşekkür ederek, kültürel birlikteliğin önemine vurgu yaptı. Duman, şöyle konuştu; “Kültür, milletler tarihinin özünden süzülüp gelen değerlerin bütünüdür. Bu bütünlük içerisinde dili, dini, edebiyatı, sanatı bütün değerleri barındırır. Bir milletin tarihi değeri, kültürü, coğrafyası o milleti yönetir. Anadolu toprakları dünyanın en netameli topraklarından birisidir. Biz bu topraklara iki devlet şehit verdik. Selçuklular, Osmanlılar. Türkiye Cumhuriyeti’ni şehit vermemek için, bu topraklarda hür bir şekilde yaşayabilmemiz için, çocuklarımızın geleceğe yürüyebilmesi için bu festivali yapıyoruz. İşte biz buna kültür diyoruz” “şeklinde konuştu.

Ahmet’in şiiri duygulandırdı

Gaziantep ve Kocaeli Halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle başlayan kültür şöleninde, 12 yaşındaki Ahmet Seyit Karakaş’ın okuduğu Bayrak şiiri meydandaki vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı. Prof. Dr. İlber Ortaylı da festival kapsamında gerçekleşen konferansta Yörüklerin tarihini anlattı. Konferansın ardından sanatçı Neslihan Yılmaz sahne aldı. Yılmaz’ın Türk Halk Müziği konseri Antalyalılara coşku ve eğlence dolu saatler yaşattı.