400 yıllık tarihi cami restore ediliyor

Vali Münir Karaloğlu, çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Münir Karaloğlu, Antalya’nın tarihi Kaleiçi bölgesinde 1616 yılında inşa edilen Tekeli Mehmet Paşa Camii’ndeki restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmaları devam eden caminin 600 günde yeniden ibadete açılması bekleniyor.

Camideki çalışmaları inceleyen Vali Karaloğlu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Önceki onarımlarda caminin dış yüzeyinde bulunan sıvaların uygun şekilde kaldırılarak caminin tarihi taş dokusunun yeniden gün yüzüne çıkarılması gerektiğini vurgulayan Karaloğlu, yetkililerin çalışmalarını dikkatli bir şekilde hızlandırarak bir an evvel çalışmaların tamamlanmasını istedi.

Cami incelemesinin ardından Kaleiçi esnafını ziyaret eden Vali Karaloğlu, esnafla sohbet etti. Vali Karaloğlu, lostra ustalarının teklifi üzerine ayakkabısını da boyattı.