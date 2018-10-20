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42 dakikada 302 çöp şiş yedi rekoru kırdı

Antalya’da bir genç bir oturuşta 42 dakika içerisinde tam 302 adet çöp şiş yiyerek, iş yerinin rekorunu kırdı.

Antalya'da bir genç bir oturuşta 42 dakika içerisinde tam 302 adet çöp şiş yiyerek, iş yerinin rekorunu kırdı. Yarışmak için İstanbul'dan sabah saatlerinde Antalya'ya gelen gence 10 bin TL para ödülü verildi.


Antalya'da bir restoran bir süredir iddialı müşterileri arasında "en fazla çöp şiş yeme yarışması" gerçekleştiriyor. Firmanın sosyal medya hesabından paylaştığı videolarda, müşterilerin çöp şiş yeme rekor denemeleri aktarılıyor. Videolarda insanların bir oturuşta yüzlerce çöp şiş yediklerini görenler hayretler içerisinde kalıyor. Son paylaşımda, İstanbul'dan Antalya'ya bu sabah gelen ve ayağının tozu ile yarışmaya katılan İzzet Çayırtarla isminde bir genç, 42 dakika içerisinde tam 302 adet çöp şiş yiyerek bir rekora imza attığı ilan edildi. Rekor kıran genç bununla da kalmadı aynı zamanda 8 küçük su, bir şalgam suyu bir tabak da salata tüketti. İşletmenin rekorunu kıran gence 10 bin TL para ödülünü teslim etti.

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