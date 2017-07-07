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07 Temmuz 2017 16:26

43 bin TL’yi 30 saniyede çaldılar

Antalya’da park halinde bulunan otomobilin ön sağ camını kıran hırsızlar, 30 saniyede 43 bin TL’yi çalarak kayıplara karıştı.

43 bin TL’yi 30 saniyede çaldılar

07 Temmuz 2017 16:26


Olay, saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesinde bulunan Toptancı Halinin içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir banka şubesinden çektiği 43 bin TL ile Toptancı Hali’nde bulunan başka bir banka şubesine 07 AP 101 plakalı otomobiliyle gelen Hasan Aytar, banka önüne aracını park etti. Paraları araçta bırakan Aytar, daha sonra banka şubesine girdi. Kısa bir süre banka içinde kalan Hasan Aytar, otomobiline dönünce aracının sağ ön camının kırıldığını fark etti. Koltuğun üzerine bıraktığı 43 bin TL’yi bulamayan Aytar, durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.


Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede araştırma yaptı. Polisler, güvenlik kamerasından kimliklerini tespit ettikleri hırsızları yakalamak için çalışma başlatırken hırsızlığın yaklaşık 30 saniye içinde gerçekleştiği ortaya çıktı.




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