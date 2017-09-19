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19 Eylül 2017 11:50

47 kilo ağırlığındaki dev karpuz testereyle kesildi

Antalya’nın Finike İlçesi’nde 47 kilo 900 gram ağırlığındaki dev karpuz testereyle kesildi.

47 kilo ağırlığındaki dev karpuz testereyle kesildi

19 Eylül 2017 11:50


Antalya Ticaret Borsa’sı tarafından bu yıl 8. Kez düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı’nda (YÖREX) sergilen 47 kilo 900 gram ağırlığındaki Diyarbakır karpuzu Finike ilçesi’ne getirildi. AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu ve vatandaşların katıldığı programda testere ile kesilen dev karpuz vatandaşlara ikram edildi.


Programda coğrafi tescil almış 200’e yakın ürünün olduğunu belirten Milletvekili Atay Uslu, “Bunlardan bir tanesi de Finike portakalı. Finike portakalı bilindiği üzere dünyanın en kaliteli portakalı. Bunu biz söylemiyoruz. ABD’deki üniversiteler söylüyor. Finike portakalı ile ilgili biz yeni bir aşama başlattık. Avrupa’dan tescil almak istiyoruz” dedi.




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