47 kilo ağırlığındaki dev karpuz testereyle kesildi

Antalya Ticaret Borsa’sı tarafından bu yıl 8. Kez düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı’nda (YÖREX) sergilen 47 kilo 900 gram ağırlığındaki Diyarbakır karpuzu Finike ilçesi’ne getirildi. AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu ve vatandaşların katıldığı programda testere ile kesilen dev karpuz vatandaşlara ikram edildi.

Programda coğrafi tescil almış 200’e yakın ürünün olduğunu belirten Milletvekili Atay Uslu, “Bunlardan bir tanesi de Finike portakalı. Finike portakalı bilindiği üzere dünyanın en kaliteli portakalı. Bunu biz söylemiyoruz. ABD’deki üniversiteler söylüyor. Finike portakalı ile ilgili biz yeni bir aşama başlattık. Avrupa’dan tescil almak istiyoruz” dedi.