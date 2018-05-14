4.Köyüm Bisiklete Biniyor Şenliği’nde renkli görüntüler

Konyaaltı Bölgesi Sürdürülebilir Eko-Turizm Projesi kapsamında düzenlenen ’Köyüm Bisiklete Biniyor Şenliği’nin dördüncüsü bisiklet severlerin büyük katılımıyla gerçekleştirildi. Konyaaltı Belediyesi ile Gökçam, Çakırlar, Kır, Bahtılı, Karatepe, Dağ ve Doyran Mahallesi Muhtarlıkları işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Kent Konseyi Genel Sekreteri Şerafettin Sayar, Antalya Kent Konseyi Gençlik ve Spor Çalışma Grubu Başkanı Recep Şengün ve bisiklet grupları katıldı.

“Köyüm Bisiklete Biniyor” etkinliği, otomobil ve motosikletli jandarma ekiplerinin gözetiminde, Konyaaltı Belediyesi Çakırlar Kapalı Semt Pazarı’ndan başladı. Çakırlar, Bahtılı, Karatepe, Kır, Dağ, Zümrüt ve Doyran Mahallelerinden geçen 11 kilometre parkur Gökçam İlkokulu’nda son buldu. Gökçam İlkokulu bahçesinde düzenlenen ödül töreni öncesi bisiklet severlere Gökçam Mahalle Muhtarı Adem Yıldırım öncülüğünde bölge halkı tarafından hazırlanan pişi ve keşkek ikramı yapıldı.

İkramların sonrasında yöresel ses sanatçısı Ümran Gülcan sahne aldı. Köylü kadınları, profesyonel bisiklet kullanıcılarıyla birlikte davul zurna eşliğinde oynayarak renkli görüntüler oluşturdu. Oynayanlara Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’te eşlik etti.

Konser sonrası konuşan Başkan Muhittin Böcek, ilk olarak etkinliğe katılan tüm annelerin Anneler Gününü kutladı. “Belediyemiz ve muhtarlarımız işbirliğiyle her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Köyüm Bisiklete Biniyor Şenliği’nin bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdik.” diyen Muhittin Böcek, köylü ile kentlinin bir araya geldiği bu etkinlikle amaçlarının genç-yaşlı, kadın-erkek herkese bisikleti sevdirmek olduğunu söyledi. Başkan Böcek, Konyaaltı Belediyesi olarak kırsal bölgelere yatırmalara devam edeceklerinin de altını çizdi.

Etkinlik sonunda sadece köylü vatandaşların dahil edildiği çekilişle şanslı isimlere 10’ar adet bisiklet, kask, eldiven ve aydınlatma aparatı hediye edildi. İlk kurayı çeken Başkan Muhittin Böcek şanslı isme bisikletini verdi.