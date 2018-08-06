4.Uluslararası Folklor Festivali’ne doğru

Uluslararası Folklor Festivali 28-31 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.

Kepez Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Uluslararası Folklor Festivali’nin 4’üncüsü başlıyor. Farklı kültürleri bir araya getiren 4. Uluslararası Folklor Festivali 28-29-30-31 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, festival çalışmalarını yürütecek birimler ile bir toplantı yaparak, bu yılki festivalin daha büyük çapta düzenlenmesini talep etti. Başkan Tütüncü, Antalya’daki okulların ve yerel halk dansları ekiplerinin de festivale dahil edilerek, genç yeteneklerin sahne deneyimi yaşamasını istedi. Başkan Tütüncü, bu yıl yurt dışından ve Türkiye’nin dört bir yanından 30’dan fazla profesyonel topluluğun festivale katılımını planladıklarını da bildirdi.

Bu festivali, Kepez’in şehirleşme serüvenine güzel bir hikaye olarak sunduklarını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Farklı kültürlerin bir arada yaşaması sebebiyle, Kepez’e tam da uygun gelecek, etnik kültürlere vurgu yapan bir festival düzenliyoruz. Ülkemizin farklı yörelerinden ve yurt dışından gelenler, kendi kültürlerini vurgulama imkanı buluyor. Bu yıl daha farklı bir heyecanla festivalimizi daha da büyütüyoruz” diye konuştu.

Etno kültür festivali

Ciddi bir çalışma ve sabırla giderek büyüttükleri Kepez’in uluslararası düzeydeki ilk festivalini çok önemsediklerini anlatan Başkan Tütüncü, kültür sanat etkinliklerinin, şehirlerin hayatlarını renklendirdiğini söyledi. Şehrin hemşehrileri için farklı bir kültür sokağı meydana getirdiklerine değinen Tütüncü, “Antalya uluslararası bir şehir. Dünyada da trend olan, yerelleşme ve yerel kültürlerin öne çıkartılması. Turizm ve kültür rengi olarak, Antalya’da bir etno kültür festivali, folklor festivalini başarıyla yapıyoruz” dedi.