4’üncü katta mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 662. Sokak üzerinde bulunan Hacı Osman Tez Yörükosman Apartmanı’nda meydana geldi. Rus uyruklu Natalia Y., kaldığı dairenin balkonuna çıkarak, yoldan geçenlere içeride mahsur kaldığını söyledi. Çevredekilerin durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis ekipleri geldi. Türkçe konuşan Natalia Y., polis ekiplerine, birlikte kaldığı adamın uyuduktan sonra kapıyı kilitleyerek evden ayrıldığını söyledi. Bayram dolayısıyla çilingirci bulamayan polis, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım talebinde bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri 4. katta mahsur kalan kadını yangın merdiveni yardımıyla kurtardı. Adının açıklanmasını istemeyen ev sahibi ise 4 ay önce bir kişinin evi kendisinden ofis yapacağını söyleyerek tuttuğunu, parasının düzenli ödenmesine rağmen evin içerisine eşya konulmadığını belirtti.