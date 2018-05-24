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24 Mayıs 2018 11:15

5 bin Muratpaşalı iftarda buluştu

Muratpaşa Belediyesi’nin Meltem, Bayındır ve Soğuksu Mahalleri için Soğuksu-Bayındır Park’ta kurduğu iftar sofrası 5 binden fazla vatandaşı buluşturdu.

5 bin Muratpaşalı iftarda buluştu

24 Mayıs 2018 11:15


Muratpaşa Belediyesi, Meltem, Bayındır ve Soğuksu Mahalleleri için Soğuksu-Bayındır Park’ta iftar sofrası kurdu.



Uysal’dan özel mesaj


Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın şehir dışında olması nedeniyle katılamadığı iftarda Başkan Yardımcıları İbrahim Cephaneci ve Hasan Kaçmaz yer aldı. Bayındır Park’ta düzenlenen iftarda, ayrıca, Muratpaşa İlçe Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan, Meltem Muhtarı Muazzez Kaval, Soğuksu Muhtarı Mustafa Aydın ve Bayındır Muhtarı Hasan Zorlu’yla birlikte çok sayıda muhtar da yer aldı. Vatandaşlar, iftar programına katılamayan Başkan Uysal’ın, barkovizyon aracılığıyla sunulan mesajını alkışlarla karşıladı. Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği iftara yaklaşık 5 bin kişinin katılırken program Teneffüs Park’ın çocuklar için hazırladığı oyunlarla başladı. Çocuklar yüz boyama, palyaço ve Hacivat-Karagöz gösterileriyle gönüllerince eğlendi.



Cephaneci: “Önemli olan birarada olabilmek”


Başkan Yardımcı Cephaneci, iftarın ardından, “Milli ve dini bayramlarda, özel günlerde dayanışmamızı, sevgi ve saygıyı hiç eksiltmemiz gerekir. Dünyada ayrışma çok, ayrışmak için bahane de çok. Önemli olan birarada olabilmektir” dedi.




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