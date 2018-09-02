5 bin yıllık antik kentte masalsı gece turistleri büyüledi

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) tarafından 2018 Perge Yılı kapsamında organize edilen “Pasha Dance Theater” teatral dans gösterisi, geçmişi MÖ 3 bin yılına dayanan ve Pamfilya bölgesine bir dönem başkentlik yapan Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti’nde yapıldı. Geceye Antalya Valisi Münir Karaloğlu başta olmak üzere birçok davetli ve yerli ve yabancı misafir katıldı. 60 kişilik dans ekibinin yer aldığı gösteriler izleyicileri adeta büyüledi.

Ağustos ayında 2 milyon 150 bin 448 turist ile Antalya’nın bütün zamanların rekorunu kırdığını belirten Antalya Valisi Münir Karaloğlu, “Antalya 9 milyon bandını geçti. Şuan itibari ile Antalya’ya 9 milyon 200 bin bir turist girişi var. Bu geçen yıla göre yüzde 30’luk bir artışı gösteriyor. Yıl sonuna kadar bu artışımız devam ettiğinde 14 milyon hedefine ulaşacağız. Ağustos ayında 2 milyon 150 bin 448 turist Antalya’ya geldi. Bu bugüne kadar olan bütün zamanların rekorudur. Bu rakamlar bizi çok mutlu ediyor” dedi.

1 Eylül Dünya Barış Günü’nde dünyaya bir kadın algısı ile barış mesajı vermek istediklerini kaydeden Pasha Dance Teheater yapımcısı Serpil Sunay ise, “Çok eğlenceli ve çok heyecanlı olan 14 sahneden oluşan bir dans gösterici izledik. Yurt dışından çok iyi bilenen bir gösteri. Antalya’da da bu gece sanatseverler ile buluştu. Perge’de bulunan stadyum ilk defa bu organizasyon için açıldı” dedi.