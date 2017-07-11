5 kişiye hayat verdi, kazaya sebep olan kişi bulunamadı

Ailesi, Sepicioğlu’nın organlarını bağışlarken 29 yaşındaki talihsiz adama çarpan kişi hala bulunamadı.

2 Temmuz Pazar günü saat 03.00 sıralarında Konyaaltı Sahilinden Kepez ilçesindeki evine gitmek için arkadaşının kullandığı motosikletin arkasına binen Melih Sepicioğlu ve arkadaşı Yakup Sürer’e İller Kavşağı’nda turuncu renkli bir araç çarptı. Sepicioğlu ve Sürer’e çarpan araç olay yerinden kaçarken, çarpmanın etkisiyle yola savrulan ve yaralanan Yakup Sürer Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Melih Sepicioğlu ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. 29 yaşındaki Melih Sepicioğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ailesi genç adamın organlarını bağışlama kararı aldı.

Demir ustası 29 yaşındaki Melih Sepicioğlu’nun, beyin ölümü gerçekleştikten sonra bağışlanan organları 5 kişiye umut olurken, böbrek, karaciğer, akciğer, kalbi bağış bekleyen kişilere nakledildi. Akdeniz Üniversitesinde nakil bekleyen Necla Yıldırım ve Muammer Gökmen’e böbrek, Nebi Bilgili’ye karaciğer, Mustafa Begisi’ye ise kalp nakli yapıldı. Sepicioğlu’nun akciğeri ise Ankara Yüksek İhtisas Hastanesinde organ bekleyen hastaya gönderildi. Akdeniz Üniversitesinde bağışlanan organlarla tekrar hayata tutunan hastalar ise, organ bağışına dikkat çekti.

Kazanın üstünden 1 hafta geçmesine rağmen Melih Sepicioğlu’nun ölümüne sebep olan kişi hala bulunamadı. Aile buna rağmen organlarını bağışladı.

"12 senedir nakil bekliyordum"

Böbrek nakli olan 44 yaşındaki Muammer Gökmen, 12 senedir nakil olmayı beklediğini söyledi. Gökmen, "12 senedir nakil bekliyordum. Sürekli diyalize giriyordum. Böyle bir şeyin geleceğini düşünmüyordum. Otururken telefona geldi ve bana böbrek nakli olacağım söylendi. Saat verdiler ve o saatte geleceğimi söyledim. Hastaneye geldim ve ameliyat oldum. Hastaneye yattım ve bir baktım organ nakli ameliyatını olmuşum. Organ bağışı yapan kişiden Allah razı olsun. Herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.

"Boşa çürümesin organlar toprak olup gitmesin"

10 yıldır böbrek nakli olmayı beklediğini ifade eden 55 yaşındaki Necla Yıldırım ise, "10 yıldır diyalize giriyordum. Nakile yazılmıştım. 2 yılda çıktı çok şükür. Organını bağışlayandan Allah razı olsun. Buraya geldiğimden beri umudum vardı. Çok şanslıyım ki 2 senede organ çıktı. Ameliyatım çok iyi ve başarılı geçti. Herkesin organ bağışı yapmasını istiyorum. Boşa çürümesin organlar toprak olup gitmesin. Nice insanlarımız var onlar kurtulsun. Ben 55 yaşımdayım kurtuldum, darısı diğer gençlerin başına inşallah onlara da bulunur" ifadelerini kullandı.

"Ümidi olmayan insanlar bir şekilde ümide kavuşmuş oldu"

Geçen hafta içerisinde beyin ölümü gerçekleşen vatandaşın organlarıyla hastalarını ameliyat ettiklerini söyleyen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Bülent Aydınlı, "Bir beyin ölümüyle 5 kişi hayata kavuştu. Korneaları da sayarsak 6 kişi hayata kavuştu. Bu bağış yapılan kişinin hem kalbi, hem 2 akciğeri alındı. Akciğer Ankara’ya gitti. Bizim ekibimiz tarafından takıldı. Karaciğer ve 2 böbreği de Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli ekibi hastalara nakletti. Kornealar da yine hastanemizde kullanıldı. Böylece görmeyen 2 kişi ışığa kavuştu. Kalp nakli bekleyen, akciğer nakli bekleyen, karaciğer nakli bekleyen ve böbrek nakli bekleyen aslında ümidi olmayan insanlar bir şekilde ümide kavuşmuş oldu. Organ naklinin ve organ bağışının önemini ülkemize tekrar hatırlatmak istiyoruz. En önemli gündemlerden bir tanesi organ naklidir. Bir karşılıksız bağış demek bu ülkenin insanlarına en yakışan hareketlerinden biridir diye düşünüyorum" dedi.

"Ölümüne sebep olan kişi henüz yakalanmamış"

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Koordinatörü Nilgün Bilal, kazanın ardından ailenin organ bağışı yaptığını dile getirdi. Bilal, "Hayatını kaybeden birinin hayatına veda ederken yakınları tarafından başkalarına hayat vermesi çok önemli bir durum. Bu vefat eden kardeşimiz çok genç daha 30’lu yaşlarda. Bir trafik kazasında hayatını kaybediyor. Kendisinin hiçbir kusurunun olmadığı, kendisi motosiklet halindeyken arkadan çarpan ve çarpıp kaçan bir aracın kurbanı olmuş. Daha sonra hastanemize gelmiş ve yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayıp beyin ölümü gerçekleşmiş bir vatandaşımız. Kendisinin ölümüne sebep olan kişinin henüz yakalanmamış olmasına rağmen. Bu insanların en acılı ve insanlığa kızgın ailesi tarafından bu noktaya gelip başka insanları düşünebilmesi çok gurur verici. Organ bağışıyla çok büyük bir durum yaşandı ve 5 kişiye hayat oldu. 2 kornea nakli alındı. Bu çok büyük bir şey. Bütün insanlara örnek olmasını diliyoruz. Genellikle bir kişi hayatını kaybettiği zaman, onun ölümüne sebep olan suçlular aranır. Suçlu aradığınız kişiye organ verilmeyecek. Bu kızgınlıkla organ bağışı yapmayan çok kişi oluyor. O kızgınlığın yeri ayrı, ölen kişinin organlarını bekleyen ve onlarla hayata dönebilecek kişiler çok ayrı. Bunun için bu noktaya gelebilmek insanlıkta son noktadır. Kendilerine sabır diliyorum" şeklinde konuştu.

Sepicioğlu’nun ailesinin organ bağışı yapmaya ortak karar verdiğini de sözlerine ekleyen Nilgün Bilal, "İnsanların ilk planda organ bağışı yapmak korkunç gibi görünebilir. Başkalarını düşünmeyecek bir anları ama daha sonra organlarını bağışlayan bütün aileler bir süre sonra iyi ki böyle bir karar vermişiz diyorlar. Çünkü bu onların acılarını hafifleten çok önemli bir unsur" dedi.