Kepez Belediyesi'nin 5. Ulusal Müzik Ödülleri Yarışması'nın başvuruları devam ediyor. ‘Sahne Sırası Sende' sloganıyla genç müzisyenlere yeteneklerini sunma imkanı tanıyan yarışmanın başvuruları 14 Aralık Cuma günü sona eriyor.

Kepez Belediyesi Ulusal Müzik Ödülleri Yarışması genç yeteneklerini arıyor. Bu yıl 5'ncisi düzenlenecek olan ve ‘Sahne Sırası Sende' sloganıyla genç yeteneklere, keşfedilme imkanı sunan müzik ödülleri yarışmasının başvuruları 14 Aralık Cuma günü sona erecek. Türkçe Rock ve Pop müzik türündeki yarışmada 1970-1990 yıllarına ait nostaljik şarkılar seslendirilecek. Ön eleme, yarı final ve final etabının yapılacağı yarışmaya 15 ila 30 yaş arasındaki gençler katılabilecek.

Dereceye girenlere para ödülü

Yarışmayla ilgili başvurular Erdem Bayazıt Kültür Merkezine, AVM'lerde açılacak stantlara veya www.kepezkultur.com adresine online olarak yapılabilecek. Yarışmanın ön elemeleri 17 Aralık 2018 pazartesi, yarı final 7 Ocak 2019 pazartesi, final etabı ise 28 Ocak 2019 pazartesi Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Yarışmada birinci 7 bin, ikinci 5 bin ve üçüncü ise 3 bin lira ile ödüllendirilecek. Dereceye giremeyen yarışmacılara da teşvik ödülü verilecek. Yarışmacılar, Kepez Belediyesi Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'ne ait 325 60 60 nolu telefonu arayarak, yarışma bilgilerine ulaşabilecek.

Tütüncü: “Gençleri geleceğe taşıyoruz”

Ulusal çapta düzenlenen Kepez Belediyesi'nin Müzik Ödülleri Yarışması'na gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çocuk ve gençlerin yaşamlarını sanat ve sporla bütünleştirmesi gerektiğini vurguladı. Kepez'de 18 yaşın altında 100 binden fazla çocuk ve gencin yaşadığını hatırlatan Başkan Tütüncü, “İyi bir şehir meydana getirmek için her şeyden önce kültür ve sanatı merkeze almayı, kültür ve sanatla birlikte gençleri geleceğe taşımayı, onları kültüre, sanata, spora yönlendirmeyi en önemli şehircilik faaliyeti olarak görüyoruz” dedi.

Geçen yıl 187 genç katıldı

Kepez Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 4. Müzik Ödülleri Yarışması'na 187 genç katılmıştı. Eurovision Şarkı yarışmasına 1975'te ilk kez katılan Türkiye'nin ‘Seninle Bir Dakika' adlı yarışma eserini seslendiren Semiha Yankı ile ‘Kan ve Gül' şarkısıyla tanınan İskender Doğan da jüri de yer aldı.