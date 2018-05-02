5. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi Başladı

International Eurasian Educational Research Congress 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü geniş bir katılımla başladı.

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen kongre açılışına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Canbulat, EJER Kurucu Editörü Prof. Dr. Veysel Sönmez, Amerikan Psikoloji Birliği (APA) Başkanı Prof. Dr. Antonio Puente ile yurt içi ve yurt dışından çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı.

Kongre açılış konuşmasını yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, eğitim alanında uluslararası saygınlığa sahip EJER kongresine Akdeniz Üniversitesi olarak ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, birçok çalıştay ve panellerin gerçekleştirileceği, bildirilerin sunulacağı kongrenin; uluslararası konuşmacılar, eğitim fakülteleri dekanları, alanında uzman öğretim üyeleri, dergi editörleri, milli eğitim bakanlığı yöneticileri ve akademisyenlerin katılımıyla eğitim dünyası için son derece önemli bir paylaşım platformu olduğunu söyledi. Rektör Ünal; “Bizler eğitimi her şeyin üstünde tutan bir medeniyetin temsilcileriyiz. Geleceğimizin ancak iyi bir eğitimle şekilleneceği inancıyla hareket ediyoruz. Yöneticiler olarak bu inanç ve hedefle bu alandaki çalışmaları desteklemek, akademik çalışmalara öncülük etmek ve bilimsel çıktıların uygulanmasına destek olmak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Kongre vesilesi ile buraya gelen tüm misafirlerimize ve akademisyenlerimize tekrar üniversitemize ve Antalya’mıza hoşgeldiniz diyor verimli ve faydalı bir kongre diliyorum.” diye konuştu.

Bu yıl 5.’si yapılan Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi’nin Antalya’da yapılmasından son derece mutlu olduğunu dile getiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel; “Dünya şehrimiz Antalya özellikle son yıllarda G20 Zirvesi, Nato Zirvesi, Expo 2016 ve Eurasia Airshow gibi çok önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Bu etkinlikler Antalya için çok önemli kazanımlar. Yine bu etkinliklerden biri olan Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi ile dünyanın pek çok ülkesinden akademisyen bu kongreyle biraraya gelecek bugüne kadar yaptıkları önemli çalışmaları bizlerle paylaşacak.”dedi.

Üniversitelerin en önemli özelliklerinden birinin bilimsel araştırmalar olduğunu ve bu çalışmaların şehrin katma değerine önemli katkılar sağladığını söyleyen Türel konuşmasını şöyle sürdürdü; “Bilimin sunduğu nimetler ülkenin geleceğini planlamasına da vesile oluyor. Eğitim ve bilimde öne çıkan Akdeniz Üniversitesimiz bir çok alanda başarıları ile dünyada adını duyurmuş ve Antalya’mızın gururu olmuştur. Son dönemde kent ile bütünleşen bir yönetim anlayışı ile de üniversitemiz Antalya’mıza çok önemli bir güç katıyor. Biz de yerel yönetim ve üniversite bütünleşmesi için üniversitemizin tüm etkinliklerine katılmaya çalışıyoruz. Bu etkinliklerden biri olan bu önemli kongreye ev sahipliğini yapan Akdeniz Üniversitesi’ne ve kongrede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Antalya’mız bu tür çalışmalarla turizm ve tarımın yanısıra eğitimin de başkenti olmaya aday olacaktır.

02-05 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlenen ve dört gün sürecek kongre ‘Değişen Eğitim Paradigmaları: Yeni Yöntemler, Yönelimler ve Politikaları’ ana temasıyla ve alanında önemli akademisyenlerin sunumuyla devam edecek. Ayrıca kongre kapsamında gerçekleştirilecek paneller, çalıştaylar ve workshoplarla tam bir bilim şöleni yaşanacak.