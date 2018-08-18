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18 Ağustos 2018 20:51

5 yıldızlı otel çalışanı bodrum kattaki suyu boşaltırken yaşamını yitirdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otelde teknik serviste çalışan Mehmet Gök (30) otelin bodrum katındaki suyu tahliye etmek isterken canından oldu.

5 yıldızlı otel çalışanı bodrum kattaki suyu boşaltırken yaşamını yitirdi

18 Ağustos 2018 20:51


Edinilen bilgiye göre, Manavgat Kızılağaç Turizm Bölgesinde 5 yıldızlı bir otelde teknik serviste çalışan Mehmet Gök, otelin bodrum katında toplanan suları tahliye etmek isterken baygınlık geçirdi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekibi yaptığı ilk müdahalenin ardından Mehmet Gök’ü Manavgat Devlet Hastanesine getirdi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen evli ve 2 çocuk babası Mehmet Gök yaşamını yitirdi. Mehmet Gök’ün cenazesi cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Mehmet Gök’ün ölüm haberini alan çalışma arkadaşları ve yakınları Manavgat Devlet Hastanesine akın etti.




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