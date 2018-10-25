5 yıldızlı otel havuzundaki palmiye fırtınaya dayanamadı

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yağmur ve fırtına sebebiyle, 5 yıldızlı otelin bahçesinde bulunan ağaç yıkıldı.

Manavgat'ta dün akşamdan beri aralıklarla devam eden sağanak yağmur ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Side'de 5 yıldızlı bir otelin havuz başında bulunan palmiye ağacı, yağmur ve fırtınanın etkisiyle yıkılırken, olay sırasında havuz başında kimsenin bulunmaması sevindirdi. Havanın yağışlı olması sebebiyle oteldeki misafirlerin havuz başına çıkmadığı, bu sayede kimseye zarar gelmediği öğrenildi.

Otel görevlileri yıkılan ağacı kısa sürede kaldırdı.