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22 Ağustos 2018 12:41

5 yıldızlı otelde yangın paniği

Antalya’nın Alanya ilçesinde 5 katlı bir otelin çatı katında yangın çıktı.

5 yıldızlı otelde yangın paniği

22 Ağustos 2018 12:41

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte tamamen söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken otelde bulunan turistler panik içerisinde kendilerini dışarı attı.


Yangın, saat 10.30 sıralarında Obagöl Mahallesi Hacıkadiroğlu Caddesi üzerindeki 5 katlı bir otelin çatı katında çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 8 itfaiye aracı ve 20 itfaiye eri alevlere müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın büyümeden kontrol altına alınabildi. Otelde konaklayan turistler panik içinde kendilerini dışarı atarken, çevredekiler ise yangını endişeli gözlerle izledi. Bazıları da cep telefonlarıyla yangından görüntü almaya çalıştı. Çıkış nedeni araştırılan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatı katı kullanılamaz hale geldi.




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