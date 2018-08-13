5 yıldızlı otelin çöp odasındaki yangın korkuttu

Otele çok sayıda ambulans sevk edilirken, dumandan etkilenen bazı turistler tedbir amaçlı hastanelere kaldırıldı.

Yangın, bugün öğle saatlerinde Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesi’nde bulunan 5 yıldızlı otelde çıktı. Otelin sahil tarafında bulunan çöp odasında çıktığı bildirilen yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülürken, dumanlar tüm oteli kapladı.

Yangının başlaması ve otelin içerisini dumanların kaplamasıyla birlikte otelde bulunan turistler panik içerisinde kaçışmaya başladı. Oteli terk eden turistler otelin karşısındaki kaldırımda çalışmaları izledi. Dumandan etkilenen bazı turistler olay yerine gelen ambulanslarda ilk müdahalenin yapılmasının ardından tedbir amaçlı hastanelere kaldırıldı.

Yangın haberini duyan tur şirketleri ise hızla olay yerine gelerek müşterilerini geçici olarak başka otellere taşıdı. Tur şirketi yetkilileri, şirketlerinden gelecek görevlilerin otelde yapacakları incelemelerin ardından uygun görmeleri durumunda müşterilerinin otele geri dönebileceklerini dile getirdi.

Yangın sırasında otelin tamamen dolu olduğu bildirilirken, otelin çöp odası dışında kalan bölümlerin yangından etkilenmediği bildirildi. Diğer taraftan, otelin yakınında bulunan diğer otellerdeki turistler yangından etkilenmeden eğlencelerine devam etti.