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25 Ağustos 2018 12:45

51. Ormana Üzüm Festivali gerçekleştirildi

Antalya’nın İbradı ilçesi’nde Ormana Üzüm Festivali 51.

51. Ormana Üzüm Festivali gerçekleştirildi

25 Ağustos 2018 12:45

kez düzenlendi.


Düğmeli evleriyle dikkatleri çeken İbradı’nın Ormana Mahallesi’nde düzenlenen 51. Üzüm Festivali yoğun bir katılımla gerçekleşti. Festivale AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ruhi Beşiktaş, İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, Akseki Belediye Başkanı İsmet Uysal, Festival Komite üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Bu tür festivallerin kültürel mirasın nesilden nesile aktarılması için bir fırsat olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ruhi Beşiktaş, “İnsanları toplumla buluşturan, onların ekonomik, kültürel, sanatsal etkinliklerini birbirine aktarmalarına vesile olan bu etkinlikleri sadece müziksel, sanatsal anlamda anlamamak lazım. Festivallerin aynı zamanda ekonomik yönden ve bölgenin tanıtımına çok büyük faydası var” dedi. Konuşmasının ardından Başkan Vekili Ruhi Beşiktaş’a ve festivalin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür plaketi verildi.


51. Geleneksel Ormana Üzüm Festivali Sanatçı Ankaralı Ayşe ve Gaye Aksu konseriyle devam etti. Geç saatlere kadar süren konserde vatandaşlar büyük bir coşku yaşadı.




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