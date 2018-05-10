52 Hükümlü sahilde temizlik yaptı

Ceza İnfaz Kurumlarından denetimli serbestlik şartıyla tahliye olan hükümlüler, kamu yararına çalışma kapsamında Kumluca sahilinde çevre temizliği yaptı. Kumluca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekiplerinin de destek olduğu temizlik çalışmalarına protokol üyeleri de katıldı.

Hükümlülere önce üzerinde “denetimli Serbestlik” yazılı yelekler dağıtıldı.

Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Altınay, Elmalı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Aytaç Şener, Elmalı Denetimli Serbestlik Müdürü Hakan Ceylan, Antalya Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kaya, Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Ayşegül Alkan da katıldı.

Elmalı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Aytaç Şener, “Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Orman İşletme ile beraber, Milli Parklarla beraber, Kumluca Obalar Mevkii olarak tanımlanan ve Mavikent’te, Denetimli Serbestlik’ten yararlanan Hükümlülerle beraber, infaz şekli olduğu için burada bir temizlik yapma çalışmasına karar verdik. Teşkilatlanması yeni olan denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile beraber, Ceza İnfaz Kurumlarından tahliye olan, hükümlülerin infazının devam etme şeklidir. Bu protokole bağlı olarak temizlik çalışması yapıyoruz. Bireyleri bilinçlendirme noktasında önemli adımlar atacağız” dedi.

Elmalı Denetimli Serbestlik Müdürü Hakan Ceylan, “Türkiye’nin ve Dünyanın çağdaş infaz rejimi olan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak, çağdaş infazda uyulması gereken toplumsal kurallardan bir tanesi olan çevre temizliği yeni nesillere, gelecek nesillere bırakacağımız temiz çevre için biz burada Denetimli Serbestlikten yararlanan hükümlülerle beraber yaklaşık 52 tane Denetimli Serbestlik hükümlüsü arkadaşlarımızla beraber topluma gençlere insanlara örnek olmak için burada sahil temizliği programı düzenlemiş bulunmaktayız. Kumluca Belediyesine, Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığına, Savcı beyimize Milli Parklar Genel Müdürlüğündeki Yönetici arkadaşlarımıza, burada bulunan personelime tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Antalya Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kaya, “Kumluca Kaplumbağa yuvalama bölgesinde bulunmaktayız. Ceza infaz kurumuyla birlikte buradaki kader mahkûmu arkadaşların, sivil topluma hazırlanması yönünde ayrıca doğal çevre temizliğine dikkat çekmek anlamında ve farkındalık oluşturmak için böyle bir organizasyon düzenledik” dedi.