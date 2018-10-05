55. Uluslararası Antalya Festivali'nde “En İyi Film Ödülü” İran'a

Uluslararası Antalya Film Festivali'nde ‘En İyi Film' ödülünü İranlı yönetmen Jafar Panahi'nin yönettiği “Üç yüz” filmi aldı. Gecede sinemada 20 yılını dolduran ünlü komedyen Cem Yılmaz'a, "Yaşam boyu başarı ödülü" verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 55'inci kez gerçekleştirilen Uluslararası Antalya Film Festivali için, Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi'ndeki kapanış töreni düzenlendi. Törenin açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, sinema dolu bir hafta yaşatan festivalin sonuna geldiklerini belirterek, 8 askerin şehit olduğu terör saldırısını kınadı. Yüzyıllar boyunca, dil, din etnisite farkı bilmeden barış içinde yaşadıklarını belirten Türel, “Biz halen hiçbir ayrım yapmadan tüm insanlığı kucaklıyoruz. Antalya milyonlarca insanın birlikte yaşadığı barış ve huzur şehridir. Antalya dünyanın en huzurlu şehirlerinden biridir. Antalya Film Festivalini yılına getirten Antalyalılara teşekkürlerimi sunuyorum. Antalya'nın güzel insanları 55 yıldır sinema sevdasının ateşini söndürmedi. Bu yıl korteje olan ilgi yoğundu. 6 kilometrelik korteje büyük ilgi gördü. Festival filmlerine ilgi yoğundu. Barışı aradık, mülteci olduk, 1200 konukla bir araya geldik. Filmleri 34 bin 900 kişi izledi” dedi.

Antalya'yı sinema sektörünün merkezlerinden biri yapmak gibi bir hedeflerinin olduğunu ifade eden Türel, gelecek yıl Türkiye sinema ödüllerini başlatacaklarını ve ödülleri festival sarayında vereceklerini kaydetti.

Tatlıses'e onur ödülü

Festivalde sanatçı İbrahim Tatlıses'e' onur ödülü' verildi. Festivale katılmayan Tatlıses'in ödülünü Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun elinden Sanatçı Yavuz Bingöl aldı. Tatlıses, ödül törenine salondakilere gönderdiği bir video ile seslendi:

“ Festivale katılamadığım için üzgünüm orada olmak isterdim. Beni ne olur affedin. Sinemayı, sinema emekçilerini çok seviyorum. Sinema adamıyım ben. Yönetmenlik dersi almadan 10 film çektim. Düşündüklerini hayata geçirdiğime inanıyorum. Sinema emekçilerine ve sinema arkadaşlarıma, jüri üyelerime saygılarımı iletiyorum.”

Festivalin uluslararası ‘onu ödülü' ABD'li oyuncu Eric Roberts'e verildi.

Cem Yılmaz'a yaşam boyu onur ödülü

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'a sinemada 20. Yılını doldurması nedeniyle, ‘Yaşam boyu onur ödülü' verildi. Ozan Güven'le sahneye çıkan Cem Yılmaz, ödülünü ünlü oyuncu Nebahat Çehre'nin elinden aldı. Cem Yılmaz, “20 yıl sonra çok teşekkür ederim dolu dolu geçen bit hayat. Burada son bileceğini bilmezdim. Antalya Film Festivali'nde benim hiçbir filmim yarışmadım. Takvimi denk getiremedin yada festivale yakışır bir şey üretememiştim. Ama festivalin hep takipçisi oldum. Sinema ile ilgili her şeyi çok seviyorum. 20 yıl boyunca çeşit çeşit filmler yaparak iki tür seyirciyi buluşturmaya çalıştım. Çok mutluyum, çok sağ olun. Çok başarılı insanlar var. Yabancılar şimdi bu ödülü alan çirkin adam kim diyordur ama ben aktörüm. Nebahat çehre ile film yapmak isterim. 20 yıl sonrada yine onun elinden ödül almak isterim. Ozan Güven'in 20 yılda bana katkısı çok oldu” diye konuştu.

Ozan Güven ise, “Durumum olsaydı, ömür boyu dostluk plaketi yapıp Cem Yılmaz'a vermek isterdim” dedi.

Festivalde verilen ödüller ise şöyle:

“En iyi film: “Üç Yüz” yönetmen Jafar Panahi (İran)

En iyi yönetmen:” Bir Aile İşi” filminden Kore-eda Hirokazu(Japonya)

En iyi kadın oyuncu: “Ayka” filminden, Samal Yeslyamova(Rusya,Almanya,Polonya,Kazakistan,Çin)

En iyi erkek oyuncu: ”Kafernahum” filminden, Zain Al Rafeea(Lübnan,ABD)

Jüri özel ödülü: “ Kailash”(ABD)

Behlül Dal ödülü: “Çınar”(Türkiye)

Genç Jüri Ödülü: “Kafernahum”(Lübnan,ABD)

Dr. Avni Tolunay İzleyici Ödülü: “Göç Mevsimi” (Kolombiya, Danimarka,Meksika)”