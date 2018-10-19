Uluslararası Antalya Piyano Festivali ve 55. Uluslararası Antalya Film Festivali koordinatörü Dilaver Tanık film festivalinin büyük uğraşlar sonucu sinemaseverlerle buluştuğunu belirterek, “Festivale olan ilgi yorgunluğumuzu unutturdu” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği Uluslararası Antalya Film Festivali ile Antalyalılar sinema ile dolu dolu geçen bir hafta yaşadı. Festivali değerlendiren Festivaller Koordinatörü Dilaver Tanık aylar süren bir hazırlık süreci yaşandığını vurgulayarak, “Bu bir ekip çalışmasının sonucudur. Takım Kaptanımız Menderes Türel başta olmak üzere tüm ekibimiz gece-gündüz çalışarak Antalyalılara yine unutulmaz bir festival yaşattık. Bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Antalya Film Forumu çok önemsiyoruz”

Yerli ve yabancı sanatçıların katılımı ile çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilen 55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin sinemaya sağladığı katkıların her geçen yıl daha da arttığına dikkat çeken Tanık, festivalin sinemaya olan katkısının yalnızca dağıtılan para ödülüyle sınırlı olmadığının altını çizdi. Tanık, “Bana göre Antalya Film Festivali kapsamında bu yıl beşincisini düzenlediğimiz Antalya Film Forum son derece önemli bir organizasyon. Ulusal filmleri henüz yapım aşamasında iken desteklemeye başlayan Antalya Film Forum kapsamında yapılan bire bir görüşmelerle yapımcı ve yönetmenler bir araya gelme fırsatı buluyor. Bunu son derece önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

Sinemaseverler filme doydu

Bu yıl festival kapsamında düzenlenen söyleşilere ve film gösterimlerine olan ilginin kendilerini bile şaşırttığını söyleyen Tanık, AKM'nin 700 kişilik salonunun sinemaseverlerle dolduğunu, salona sığmayan sinemaseverler için ise AKM içerisine ekranlar kurduklarını kaydetti. Tanık, “Festivalin 55. Yılına özel 55 film gösterimini 35 bine yakın sinemasever ile buluşturduk. Sinemaseverler bu yıl filme doydu diyebiliriz. Geceler süren uğraşlar sonucu festivali sinemaseverlerle buluşturduk ama festivale olan ilgi yorgunluğumuzu unutturdu. 56. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin de aynı görkem ve ihtişamda düzenlenmesi tek arzumuzdur” şeklinde konuştu.